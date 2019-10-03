港股直擊 即巿股評

市場憂慮全球經濟增長前景轉差，歐美股市急跌，恒指今早或刷新一個月低位。

繼日前公布的美國製造業活動景氣數據意外加劇萎縮，創逾十年最差後，美國最新就業職位增幅低於預期，市場進一步擔心經濟增長放緩，美股連續兩日急跌， 道指及標普500指數一度跌超過2%。道指曾插近600點失守二萬六水平，臨近尾市跌幅略為收窄，收市報26078點，跌494點或1.86%；標普500指數收市報2887點，跌幅1.79%；納指收報7785點，跌123點或1.56%。

歐洲股市顯著下跌，三大股市跌幅達到2%至3%。世貿組識批准美國對歐盟總值75億美元的商品徵收關稅，市場擔心會對歐洲的製造業造成衝擊。英國富時指數收市報7122點，跌237點，跌幅達3.23%，是三年半以來最大的單日跌幅；德國DAX指數收報11925點，跌幅達2.76%；法國CAC指數收報5422點，跌幅3.12%。

油價下跌，美國能源資料署的數據顯示，上周美國原油庫存增加310萬桶，大幅超出預期，增添市場對供應過剩的憂慮。紐約期油收報每桶52.64美元，下跌98美仙，跌幅1.8%。倫敦布蘭特期油收市報57.69美元，跌幅2%。

紐約12月份期金收報每盎斯1507.9美元，升18.9美元或1.27%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.25元，較本港上日收市低1.4元；騰訊(00700)ADR收報322.3元，低2.7元；國壽(02628)ADR收報18.017元，低0.15元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.56元，低0.3元；中石油(00857)ADR收報3.97元，低7仙；中石化(00386)ADR收報4.6元，低7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.95元，低0.2元；聯通(00762)ADR收報8.32元，低0.12元；中電信(00728)ADR收報3.59元，低3仙。

ADR港股比例指數報25756，較周三恒指收市低286點或1.1%，預示今早或跌至一個月低位。即月夜期收報25750點，跌198點，低水293點。港股第三季累插8.6%後，昨日十月開局曾挫逾三百點，低見25778點，收市僅跌49點報26042。

焦點股份

TCL電子(01070)：公布TCL實業控股以每股現金3.23元提出全購要約，要約最高總價款約40.61億元，要約價較昨日收市折讓約18.2%。另外，通力電子(01249)公布，TCL實業控股以每股現金5.89元提出全購要約，要約最高總價款約10.03億元。TCL實業控股將同時會繼續兩家公司的上市地位。

中航國際控股(00161)：公布獲控股股東中國航空技術國際控股，提出收購該公司全部已發行H股的要約，每股要約代價為現金9元，較停牌前收市價6.97元，溢價約29.12%。該股今日復牌。