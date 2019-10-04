即巿股評 港股直擊 國際財經

美國9月ISM製造業指數錄得10年最差的47.8，歐羅區製造業採購經理指數(PMI)終值跌至7年低位，日本消費信心指數見2011年福島核事故後谷底，經濟下行壓力遍及全球，避險情緒升溫，刺激美滙指數周二(1日)攀上2017年5月以來新高99.667，直撲100大關。

美滙指數近期表現強勁，第三季漲3.38%，升幅僅次於2018年第二季的5%。以上數字只反映美元兌6種主要國際貨幣(歐羅、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎)較強，特別是指數權重達57.6%的歐羅，周二瀉至2017年5月12日後最低的1.0879美元，但美元的強勢其實又豈止於此？

參考美國聖路易斯聯儲銀行(FRED)編製的廣義貿易加權美元指數(Trade Weighted U.S. Dollar Index︰Broad，簡稱TWEXB)，截至9月30日報130.8019，按月計算創1995年有紀錄以來新高，美元升勢之猛可想而知。TWEXB除了美滙指數內的6種貨幣，也涵蓋20個新興國家或地區(包括中國及香港)等美國主要貿易夥伴的貨幣。因此，美滙指數雖是環球金融市場最廣泛使用的美元指標，惟TWEXB卻更有效地展示美金兌全球貨幣的強弱。

由於美國與其他國家(地區)經濟和息差的優勢依然明顯，除非聯儲局「聽命」總統特朗普大幅減息，甚至重啟量化寬鬆(QE)，否則，美元升勢將有望延續。

期貨市場看好美元情緒也高漲，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的美元及外幣期貨倉位變動分析，投機者一面倒看淡各主要外幣(詳見10月1日「期貨大戶手影」)，他們的押注反映睇好美元再上層樓。換言之，從目前息差因素，以至炒家倉位部署，預示美元短期內可維持反覆偏強格局。

然而，與美元走勢普遍「反向」的黃金竟未虞大瀉，金價在第三季更累漲4.47%。附【圖】所見， 美滙指數與金價以往密切相關，但2019年迄今(尤其是5月開始)美元縱強勢，金價仍能拾級而上，箇中原因，相信是資金避險，隨着負利率日漸蔓延到更多貨幣身上，利息收入欠奉的黃金相對較易受青睞；當然，中國及俄羅斯等央行不斷增購也具支持金價作用。

金價「底子」夠厚，毋懼美元強壓，然而，新興市場(特別是亞洲區內國家或地區)卻毫無抵禦之力，上述TWEXB已是明證，而摩根大通亞洲貨幣指數(ADXY)和MSCI亞太股市(日本除外)指數(MXAPJ)連月來一浪低於一浪的下跌趨勢，亦可見一斑。

美金強勢短期未有竭息跡象，在此大環境下，博亞太股滙反彈實屬高風險策略；相反，買入成功與美元「脫鈎」的黃金，以對沖環球經濟轉劣和央行「放水」等潛在威脅，或能增加投資組合的勝算。

信報投資研究部

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