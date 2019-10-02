港股直擊 即巿股評

大和發表報告，估計內地電訊行業下半年會恢復增長，行業仍值得深度投資，股份首選為聯通(00762)。

報告指出，聯通與中國電信(00728)建議共享網絡，大和相信5G資本開支可控，估計雙方未來十年可節省1470億元人民幣資本開支，當中聯通資本開支降幅較大，因中電信會承擔多數部署5G成本，估計佔56.5%。

另一方面，大和調研內地市場手機流動數據銷售計劃後，認為在雲計算及數據中心營運數據強勁下，預計下半年流動數據收入可恢復增長，由2019上半年按年跌0.1%，扭轉到2019下半年按年升6.9%。

因此，大和相信聯通將會為網絡共享最大受惠者，故削2020至2024年資本開支預測每年4.8%，配合2020至2024年淨現金流息率達十厘，重申「買入」評級，目標價由12.62元升至12.89元，更是內地電訊股首選。

其次大和睇好中電信，因同可受益網絡共享令資本開支下降，維持「買入」評級，目標價從4.85元，升至4.87元。

此外，大和上調中移動(00941)評級由「跑贏大市」至「買入」，主要是過份超賣，同時集團是5G競爭中保持龍頭地位，但目標價由79.6元，降至78.7元。

不過，大和續叫沽鐵塔(00788)，主要是網絡共享協議對集團長遠不利，加上估值仍高，重申「沽售」評級，目標價則由1.36元升至1.4元。

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