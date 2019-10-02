即巿股評 港股直擊

隔晚美股跌到一仆一碌，主要係美國9月ISM製造業指數創逾十年新低，三大指數跌逾1%。而港股隔晚喺ADR及新加玻黑期亦受拖累下挫，26000水平得而復失，不過今早港股又死唔去，早段曾跌逾300點後，26000點成功收復。

恒指低開190點後，最多跌314點，見25778點為9月4日以嚟新低。其後跌幅收窄至68點，見過半日高位26024點。中午報收26022點，跌69點；國指則報收10187點，跌13點。

重磅股個別發展，表現較佳竟然係陀地地產股，整個板塊先低後高，新世界(00017)升2%，其他地產股升幅亦超過0.5%，估唔到噚日香港發生咁大件事，多個大型商場關閉，全港主要運輸系統地鐵(00066)更關閉超過40個站，本地地產股可以無穿無爛，都算係另類平行時空。至於今日將派成績表嘅大笨象(00005)跟恒生(00011)則跌逾1%，大笨象失守60元，睇嚟份成績表唔慌有驚喜。加上隔晚10年期美債息急跌，其他本地銀行股同樣下跌。

重中之中嘅騰訊(00700)半日跌1.4%，睇款好大機會短期再試320元支持位。港交所(00388)自提出收購倫交所後，股價表現一落千仗，雖然上周開始見反彈，但今日無以為繼。其他重磅股唔見得有幾本事，睇嚟26000都要苦苦爭持。

內需股承接假期前強勢，今日繼續做好，周一剛上市嘅新打百威亞太(01876)，首日上市已令人另眼相看。周一收市後恒指服務公司宣布將其納入恒生綜合指數及恒生消費品製造及服務業指數，並於本月16日起生效。由於百威嘅晒士龐大，未來更有機會晉身指數成份股，追蹤指數嘅基金需要被動性買入，難怪百威雖然派到人人有份，股價首日上升後，今日仍有後勁。由於百威以下限價27元上市，呢一轉就先以其招股範圍上限，即30元作為目標價。

醫藥股個別發展，不過阿Man一向對呢個板塊鍾情，即使受政策影響，長遠嚟講經過改革後，龍頭企業個別藥品搶佔更大市場後，繼續有錢途。值得一提係唔係直接做研發藥物嘅方達(01521)逆市創新高，破頂股唔估頂，加上方達晒士唔算大，應該仲有得炒作。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)