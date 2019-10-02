港股直擊 即巿股評

美國上月ISM創2009年6月以來最低，隔晚美股下挫，港股今早創近一個月低後拗腰。

恒指低開190點，甫開曾挫314點，見25778點，續創9月4日以來新低，之後跌幅顯著收窄，曾僅跌68點，見26024半日高。恒指中午收報26022點，跌69點或0.3%，大市成交額329.57億元。

國企指數報10187點，跌13點或0.1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.4%；港交所(00388)跌1.2%。另外，隔晚十年期美債息跌，中銀香港(02388)跌1.5%；滙控(00005)和恒生(00011)跌約1.1%。相反，地產股先低後高，新世界發展(00017)升2%；恒地(00012)升1.2%；九倉置業(01997)升1.4%；新地(00016)升0.5%。

焦點板塊

內需股：逆市造好，半新股百威亞太(01876)創新高，半日升4.6%，成交額11.18億元；美團(03690)亦破頂，半日升1.9%。另外，五谷磨房(01837)飆升9.6%；周黑鴨(01458)飆9%；雅士利(01230)乾升6.9%。服飾股方面，千百度(01028)飆36.4%；達芙妮(00210)彈13.5%。

醫藥股：今早跑輸，B制邁博藥業(02181)和歌禮製藥(01672)創新低，半日挫12%和3.8%；復宏漢霖(02696)跌1.9%。另外，翰森(03692)挫2.1%；潤藥(03320)創訣低，半日跌2%；藥明生物(02269)跌1.4%；石藥(01093)跌0.6%；錦欣生殖(01951)跌1.6%。相反，方達(01521)創新高，半日升3.4%；希瑪(03309)升3.7%。

出口股：美國9月ISM製造業指數創逾十年新低，出口至美國的股份受壓。耐世特(01316)跌2.3%；敏實(00425)跌2.3%；創科(00669)跌1%；偉易達(00303)跌1.1%；利豐(00494)挫2.2%。

焦點股份

雅生活(03319)：股價創上市新高，半日飆8.1%。集團獲高盛納入「確信買入」名單，上調目標價至25元。

滉達富控股(01348)：今早曾瀉42.3%，半日跌21.3%。山東省國資委旗下的中泰國際集團去年2月底提出的全購交易告吹。

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