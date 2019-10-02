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今日 11:17 港股直擊 即巿股評

恒指跌幅曾縮至164點 百威創新高

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美國上月ISM創2009年6月以來最低，隔晚美股受壓。港股今早見近一個月低。

恒指低開190點，甫開曾挫314點，見25778點，續創9月4日以來新低，之後跌幅收窄，曾僅跌164點，見25927點暫時高。截至上午約11時11分，恒指報25909點，跌182點或0.7%，大市成交額263.97億元。

國企指數報10139點，跌61點或0.6%。

百威亞太(01876)曾升4.4%，見29.45元創新高，最新升3.7%，成交額11.18億元。

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