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今日 11:08 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】銀行股受壓 美長債息跌憂息差收窄

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隔晚美股道指挫逾三百點，資金泊入美債避險，十年期美債息再跌，市場擔心息差收窄，本地銀行股受壓。

中銀香港(02388)跌2.1%，為表現最差藍籌；滙控(00005)降1.2%；渣打(02888)挫3%；恒生(00011)跌1%；大新銀行(02356)降0.4%；東亞(00023)跌0.5%。

十年期美債持續下滑，隔晚再跌1.8%，收1.6353厘，更是連跌四個交易日，但今早亞洲時段喘穩，最新造1.6473，回升0.7%。

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