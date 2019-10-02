即巿股評 港股直擊

今朝如常鐘數落樓下等巴士，都估到巴士條龍會好長，好彩架巴士亦都準時，但埋站時已經見有一堆人企喺司機附近嘅位置，只希望上得到就上啦；正當大家都排住隊迫上架巴士時，我後面嗰阿姨愈行愈前，本身喺我後面排到同我並排，再排排吓同前面個女仔並排，身為一個C9嘅我就更係出聲話佢啦，而阿姨就更係死撐話自己排緊隊，無打尖啦，到最後架巴士真係full晒，我同前面個女仔都上唔到，而嗰位阿姨就一個箭步再抽身，喺巴士門閂緊時踏上巴士，被門內嘅欄杆閂門時一掀，就掀起佢嗰條深藍白色碎花及膝裙(裡面著乜我唔講啦)，都要迫到上車為止，本來我仲想講：仲話唔係打尖？但確實係被呢個畫面嚇到呆一呆，喺個腦裡面嗰句說話已經變成：為咗上架巴士，你可以去到幾盡？Well，我寧願等下一班車，反正都係5分鐘後有車，仲大把位比我坐，返到嚟都只係9點45分到，同平時差唔多(應該係九巴加密咗班次)。

抖咗四日，終於都返番嚟呢個位，星期一(9月30日)完全無睇到個市，至黃昏後睇新聞先知原來嗰日恒指喺低開過百點後再彈升逾200點，20天線仲抽升穿過條50天線，「黃金交叉」雖然出現，但似乎對今日大市無乜幫助。

今朝早喺巴士上見恒指做完U盤，開市報25901點，跌919點；至依家10點12分，恒指跌幅擴大至跌232點，做緊25860點，而最低暫時見過25778點。

喺恒指牛熊證街貨圖上，下方牛證最貼價嗰層為25700點至25799點，呢度有相當於878張期指，按恒指截至依家10點14分計算，大市低位係一層入侵過呢一層牛證。至於上方熊證見到有兩層係新增，分別係26200至26299點，同埋26300至26399點，各自有相當於258同143張期指嘅街貨，量唔多、價唔近，就咁睇大市向下誘因大過上行。

再望埋日線圖，恒指係9月23日已經跌穿晒所有天線，換保歷加通道出嚟睇，依家又回落返去保歷加通道底(25681點)，同步見下方SlowSTC(14,3)都落到嚴重超賣水平，係條14RSI仲見39，至於DMI同MACD都仲係發出看淡訊號。咁都好正常，因為SlowSTC用到(14,3)一個咁短期同敏感度高嘅數，係長時間大市處同一個方向之下，佢絕對係好容易超買/賣再超買/賣；至於14RSI、DMI同MACD，都係比較中線(或者叫做比SlowSTC(14,3)長期啲啲嘅指標)，所以到依家仍然未有反彈訊號亦不足為奇。

至於你話條保歷加通道底啦喎，跌穿再回返入去我諗大家都有見過架啦，咁計落去恒指再向下行嘅機會都唔細，至少牛證25700點至25799點呢層過800幾張期指街貨會凍過水先啦。恒指熊(56575)，收回價26300點，同現價有逾400點差距，槓桿比率約43倍適合day trade，依家10點27分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)兩線都見「2」頭，day trade熊證要等等。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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