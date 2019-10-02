即巿股評 港股直擊

剛剛寫完10月的月報，每次寫完都要經歷一次研究和學習，過程雖然繁複和辛苦，但不用擔心，我很享受這個過程

所以今日就長話短說。大家都知道我的觀點是認為中長期港股處於下行通道，未來半年是比較危險的，而剛剛過去的9月，我的看法是「反彈」和「震蕩」，並提出0.382反彈位置在27438。

0.382是一個神奇數字的比例，是自然界最為和諧的比例，該比例經常出現在金融市場，被波浪理論廣泛使用

我們來看看，恒指9月恰恰在0.382位置27366見頂，而反彈至0.382見頂的案例在今年7月反彈至29007，出現過了一次。連續兩次都是在0.382位置見頂。

同時今年8月中24899的浪底又恰恰是前跌浪的1.382倍延伸處見底。由此可見，港股最近的走勢可謂被神奇數字所掌控。

如果該比例再度被複製的話，由8月跌浪的1.382倍延伸可以計算出23330這個位置。

市場假如如期來到這個位置的話，就值得高度重視了。

這就是我們如何實際操作「預測」，與其說是預測，不如說是提前做好準備，找出市場的內在規律，在符合所見規律時，符合的條件越多，成功機率是不是就隨之提高呢？

長期以來的實戰經驗告訴我們，掌握市場規律就是投資獲利，作出有利決定的重要基石。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。