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【異動股】中遠海能再插逾6% 附屬早前遭制裁

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附屬遭制裁的中遠海能(01138)，周一大跌兩成一後，今早跌勢未止，一度再跌6.3%，低見3.25元，現造3.28元，仍挫5.5%，成交金額789萬元。

中遠海能主要子公司大連中遠因違反禁令運送伊朗石油，上周遭美國制裁。美國上市的Teekay LNG周一宣布，由於大連中遠是其合營公司Yamal LNG的股東，故Yamal LNG亦被納入封鎖名單。Teekay LNG表示，並無違反禁令與伊朗進行貿易，正與合營公司夥伴解決問題。

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