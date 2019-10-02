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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】商場股受壓 昨本港多個商場關閉

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昨日本港再爆激烈示威衝突，多個本港零售商場更在「十‧一」黃金周長假關閉，商場股普遍受壓。

太古地產(01972)跌1.8%；九置(01997)降0.7%；希慎(00014)降1%；新地(00016)降0.9%；港鐵(00066)降1.3%；領展(00823)降1.5%；置富(00778)跌0.8%；冠君(02778)跌0.6%。

個別本地零售股亦向下，莎莎(00178)跌1.7%；優品360(02360)乾挫3.8%。

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