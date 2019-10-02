即巿股評 港股直擊

周一恒指低開高走，全日波幅375點。恒指收報26092點，升137點或0.53%，成交金額732.96億元，當中包括首天掛牌的百威亞太(01876) 錄得的73.32億元成交。

恆指最低跌至25768點，仍能守在9月4日低位25675點之上，未幾指數出現反彈，並以陽燭收市，打破早前「十連陰」的走勢。若與前交易日走勢一併參考，則譜成「穿腳破頭」的利好形態。MACD快慢線負差距收窄，走勢轉佳。全日上升股份775隻，下跌858隻，整體市況轉差。

外電引述消息人士報道，中國再購買60萬噸美國大豆，以釋出善意。買家包括中國民間及國有企業，將於下月至明年1月期間付運。此舉或可在新一輪中美高級別經貿磋商之前，釋出友善訊號。

世界貿易組織(WTO)下調今年全球商品貿易增長預測，由4月時估計增幅2.6%調低超過一半，至1.2%，明年增長預測亦下調0.3個百分點至2.7%。下調原因是關稅及報復措施、經濟增長放緩及英國無序脫歐，可能令貿易形勢雪上加霜。另外，下調貿易增長預測反映全球經濟放緩的預期，但亦有周期及結構性因素，加上歐洲及英國脫歐相關的不明朗。

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯表示，聯儲局已制定能實現2%通脹目標的貨幣政策，若經濟繼續增長，未來幾年將有窄幅加息的空間。參考利率期貨數據，聯儲局在10月30日議息後，降息25點子的機會率為64.7%，而35.3%機會率是維持利率在175至200點子的區間。數據又顯示，在2020年4月29日前，投資者都未有預期當局會加息。

美國9月製造業指數由49.1出乎意料跌至47.8，是逾10年來最低，反映製造業活動加速收縮，市場原先估計升至50.1。美股三大指數先升後跌，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恆指低開，若能守在9 月30 日低位25786.29水平，指數有望反彈。

個股

諾發集團(01360)的主要業務為舉辦展覽會及貿易展覽以及提供配套服務並為展覽會及貿易展覽提供分包服務。

集團在2019年中期收入增長126.77%至5.76億元，主要因為推廣及諮詢分部 之收益增加，及承包服務及娛樂設備解決方案銷量增長。毛利增加229.70%至3.83億元，毛利率由45.76%增加至66.53%，主要因為推廣及諮詢分部，及承包服務及娛樂設備解決方案分部的收益增長。經營溢利增加92.71%至2.19億元，經營利潤率由44.63%減少至37.93%，主要由於應付或然代價公平值變動之虧損及以權益結算股份付款導致。

集團現價市盈率31.895倍，因業績改善，料未來估值有望變得吸引，周息率0.483%。股份上日收報2.07元，上望 2.27元，止損設於1.9元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師