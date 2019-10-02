港股直擊 即巿股評

港股周二國慶節假期休市，在外圍股市下挫，以及本港局勢持續不穩拖累下，港股預託證券(ADR)預示今日10月開局恒指或低開三百點。

美股周一造好，道指收市升96點，周二則顯著向下，美國9月ISM製造業PMI指數跌至47.8創10多年新低，觸及2009年6月金融危機結束以來的最低水平。道指收市跌343點或1.28%，報26573點；標普500指數跌1.23%，報2940點；納指跌90點或1.13%，報7908點。

美國製造業指數錄得2009年以來最差水平，引發對經濟衰退的擔憂。經濟數據公布後，市場預期聯儲局本月再次減息的可能性增大。據芝商所的美聯儲觀察工具，聯儲局在10月下旬會議上減息25個基點的可能性已從數據公布前的40%提高到63%。高盛亦將美國第三季度經濟增速預期下調至2%。

特朗普在社交網站帖文指，聯儲局及主席鮑威爾放任美元強勢，特別是相對其他貨幣，對美國製造業造成負面影響，美國聯儲局的利率過高，是最大的敵人。

那邊廂，歐洲股市亦顯著受壓，德國DAX指數收報12263點，跌幅1.32%。歐羅區9月製造業PMI終值錄得45.7，高於預期值的45.6，但仍創下2012年10月以來的最低水平。

美聯儲進一步減息的預期升溫，美元升幅收窄，帶動金價上升。紐約12月份期金收市報每盎斯1489美元，上升16.1美元或1.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港星期一收市價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.38元，較本港上日收市低1.02元或17%；騰訊(00700)ADR收報325.26元，低4.94元或1.5%；國壽(02628)ADR收報17.97元，低0.19元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.88元，低8仙；中石油(00857)ADR收報3.97元，低6仙；中石化(00386)ADR收報4.59元，低7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.14元，高0.29元；聯通(00762)ADR收報8.2元，低0.12元；中電信(00728)ADR收報3.56元，低1仙。

ADR港股比例指數報25790，較周一恒指收市低301點或1.17%。恒指周一收報26092點，升137點或0.5%，結束十連陰走勢；9月累計升367點或1.4%；第三季累挫2450點或8.6%。美股指數期貨今早向好，最新報26602，升81點或0.31%。內地股市繼續假期休市，下周二(8日)復市。

焦點板塊

濠賭股：澳門9月博彩收入220.79億元(澳門元‧下同)，按年升0.6%，終止兩連跌，但遜於市場預期。首9月博彩收入2202.97億元，按年跌1.7%。留意今早濠賭股表現。

焦點股份

百威亞太(01876)：將於10月15日收市後納入恒生綜合指數。周一首掛收報28.2元，較招股價27元高4.4%。

永達汽車(03669)：公布以8.3億元人民幣，向英之傑收購江西省四間4S經銷店。