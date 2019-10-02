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在美國華盛頓舉行的中美副部級貿易磋商於9月20日結束後，中方代表團「應美方」要求取消訪問農業州行程，惹起市場疑慮第十三輪高級別經貿磋商出現阻滯。其後美國財長努欽透露，於10月7日開始的一周內與到訪的中國副總理劉鶴舉行貿易談判，至上周五(27日)，CNBC引述消息報道，劉鶴將在10月10日至11日率團訪美，並且再度以「國家主席習近平特使」身份赴會──「習特使」職銜首次於今年2月中美第七輪高級別經貿磋商時使用。

中方要兩日後才確認「習特使」赴美。商務部副部長王受文周日(29日)在新聞發布會表示，劉鶴於國慶節後的一周，帶領經貿團隊前往華盛頓。

此外，王受文同時提到，中國今年上半年經濟增長達6.3%，內地消費貢獻了60%比重，反映消費市場巨大，對外資非常有吸引力。他強調，中國利用外資政策不會變，支持保護外商投資企業在內地的合法利益不會變，為各國外商企業提供更好服務方向也不會變。

王受文發言突出了中國龐大消費市場及歡迎外商投資的這番說話，似是有意回應日前報道指出，白宮官員在總統特朗普的同意下，正討論多項政策管制美國資金流入中國市場，包括限制聯邦政府旗下的例如退休基金投資中國市場，並要求在美國掛牌的中資企業退市等。雖然彭博其後引述美國財政部發言人電郵聲明澄清，目前未考慮阻止中國企業於美國的證券交易所上市，但聲明沒有提及會不會實施其他限制美國資金參與中國市場的可能性。

值得注意的是，美方於落實10月貿易談判之際傳出相關訊息，令人對中美第十三輪高級別經貿磋商結果不敢抱太樂觀的期望。

港股方面，恒指在9月最後一個交易日反彈，周一以26092點收市，上升137點(0.53%)；9月份保住368點(1.43%)漲幅。

以收市計算，恒指於9月13日從27352點的一個半月高位見頂後，顯著回落至上周五的25954點，累跌5.11%才稍為反彈，技術走勢並未改善。

更重要的是，附【右圖】所見，平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)在9月24日觸及39.9%、尚未突破支持區頂便乏力掉頭。

本欄曾表示，平滑中線市寬一旦形成方向，通常趨勢都會維持以星期，甚至以月計，相信未來一兩星期，10天線跌穿50天線的股份將增加(意味中線「黃金交叉」將繼續減少，這是平滑中線市寬的另一指標作用)，亦確認了港股的市底轉差，估計恒指在26000點至26300點成交量密集區頂有阻力。

信報投資研究部

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