今日 20:35
重要通告
港股直擊
亨泰(00197)公布，截至6月底止，全年股東應佔虧損2.85億元，每股虧損15仙，不派末期息。
去年同期亦虧損1.53億元，每股虧損8仙。
期內，收入8.41億元，按年減少14.34%。
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