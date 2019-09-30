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恒生指數公司宣布，由於百威亞太(01876)符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成分股將於10月15日收市後有變動，並於10月16日起生效。

百威亞太將會被納入恒生綜合指數及恒生消費品製造及服務業指數。

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太今日掛牌，開報27.4元，較招股價27元，升1.48%，其後最多升7.04%，高見28.9元，收市報28.2元，升4.4%，成交額73.32億元。不計手續費，一手100股賺120元。