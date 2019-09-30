港股直擊 即巿股評

內地上月官方和財新PMI勝預期，港股第三季最後一個交易日曾創逾三周低位，之後拗腰，反彈上兩萬六。

恒指低開110點，甫開曾挫168點，見25786點，續創9月4日以來新低，之後拗腰，上午最多升135點，中午升134點，午後突破上午高位，曾升206點，見26161點全日高，之後回順。恒指收報26092點，升137點或0.5%。大市今日下跌股份比例為52%，上升股份比例為48%。

恒指全月升367點或1.4%；第三季累挫2450點或8.6%；今年首9個月累升246點或0.95%。

國企指數報10200點，升52點或0.5%。國指9月升117點或1.2%；第三季累挫680點或6.3%。

10月期指收市升54點或0.21%，報26042，低水50點。

大市成交額732.96億元。

A股長假前受壓，滬指挫0.92%，第三季累挫73點或2.47%；深成指挫1.08%，第三季累漲2.92%。國慶假期內地金融市場休市，至下周二(10月8日)復市。滬深港通雙向交易下周二恢復。

藍籌股金融股支撐升勢，滙控(00005)升0.8%；建行(00939)升1%；工行(01398)升1.2%；港交所(00388)升1.4%。另外，騰訊(00700)升0.2%；中資電訊股聯通(00762)和中移動(00941)分別升1.6%和升1.3%。相反，創科(00669)跌1.2%；石藥(01093)跌0.8%。

焦點板塊

內需股：多股表現突出，旺旺(00151)升2.3%；達利食品(03799)升3.4%；統一(00220)升1.3%；中糧(00606)升2.4%。乳業股方面，澳優(01717)續彈11.2%；H&H(01112)升3.6%；現代牧業(01117)升3.6%。另外，頤海國際(01579)升1.3%；海底撈(06862)升1.2%；呷哺呷哺(00520)升1.4%。

石油股：中石油(00857)鄂爾多斯盆地勘探發現10億噸級油田，股價升1.8%；中石化(00386)升1.3%；上石化(00338)升2.2%；中石化油服(01033)升1.2%；中石化煉化(02386)升1%；中石化冠德(00934)升0.9%。

內房股：今日另一表現較好板塊，華潤置地(01109)升1.7%；綠城中國(03900)升3.8%；世房(00813)升2.2%；旭輝(00884)升1.8%；龍湖(00960)升1.7%；合景泰富(01813)升1.9%；新城發展(01030)升1.8%；恒大(03333)升1.3%。

焦點股份

新股：百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876)掛牌，收報28.2元，較招股價高4.4%，成交額73.32億元居首，不計手續費，一手100股賺120元。TBKS HLDGS(01960)收報0.8元，較招股價高六成，不計手續費一手賺1500元；LFG(03938)收報1.07元，較招股價低36.3%，不計手續費一手蝕1220元。

中遠海能(01138)：復牌，股價插21.1%；A股(600026.SH)一字跌停。集團表示，直接全資附屬大連油運已被美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)列入特別指認國民名單。

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