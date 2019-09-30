即巿股評 港股直擊

港股半日先跌後回升，雖然周末期指曾傳出美國考慮限制美國在華投資，當中包括將中概股喺美國退市，不過財政部表示當前沒有計劃阻止中國公司喺美國上市，亦並未回應是否可能會採取其他行動。呢個所謂核彈級消息由於只係得個傳字，並未對港股帶嚟太大影響，反而內地官方及財新PMI均勝預期，製造業景氣有所改善，帶動港股重上二萬六水平。

恒指今早低開110點，開市後一度跌168點，見半日及9月4日以嚟低位，報25786點。其後喺內地公布PMI指數後，港股拗腰侢升，最多升135點，見26090點。中午恒指報收26088點，升133點；國指半日報收10209點，升60點。半日成交額得三百幾億，減埋重量級新股百威亞太(01876)嗰55億成交額，半日成交都係僅僅過300億。

重磅藍籌股普遍上升，但友邦(01299)跟石藥(01093)逆市下跌，其他都有唔錯反彈，普遍反彈超過1%，騰訊(00700)雖然只升0.6%，但上番330元樓上，終於咗連日跌勢，但股價仍然處於多條移動平均線之下。不過港股雖然有得彈，只係明日假期，阿Man就寧願食花生唔追貨。

值得一提係百威亞太呢隻新丁，首日表現令人另眼相看，喺人人有份嘅情況下，竟然錄得超過6%升幅。由於新股無往績可尋，但純睇估值，百威亞太絕對唔係平，參與炒作唔係話唔得，都係嗰句要轉身夠快。

今日內需股表現突出，唔少食品股都落鑊，不過好似達利食品(03799)開市即見高位5元，但之後已落番去，圖表都係出咗大枝陰燭，呢吓睇落唔多靚仔。其他食品股普遍錄得超過1%升幅，當中乳業股反彈較為明顯。之前跌到一仆一碌嘅澳優(01717)今日彈得唔錯，睇嚟短期應該搵到個底。

至於中遠海能(01138)今日復牌，股價一度大插兩成，主要係集團旗下直接全資附屬大連油運已被美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)列入特別指認國民名單。被美國盯上，呢鋪中遠海能有啲麻煩，本來停牌之股價走勢有啲好轉，家下整咗個大裂口，即使今日收市出番枝陽燭，短期走勢都係難有作為，加上面對被美國盯上呢個問題，公司平添重大不穩定因素，短期都係避之則吉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)