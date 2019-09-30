港股直擊 即巿股評

內地上月官方和財新PMI勝預期，港股季結日創逾三周低位後拗腰，半日升返兩萬六。

恒指低開110點，甫開曾挫168點，見25786點，續創9月4日以來新低，之後拗腰，最多倒升135點，見26090點半日高。恒指中午收報26088點，升134點或0.5%，大市成交額362.81億元。

國企指數報10209點，升60點或0.6%。

A股長假前偏軟，滬指半日跌0.4%；深成指跌0.62%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；港交所(00388)升2.1%；華潤置地(01109)升2.2%。中資電訊股聯通(00762)和中移動(00941)分別升2.1%和升1.8%。相反，友邦(01299)跌0.5%；石藥(01093)跌0.8%。

焦點板塊

石油股：中石油(00857)鄂爾多斯盆地勘探發現10億噸級油田，半日升2%；中石化(00386)升2.2%；中海油(00883)升0.5%。另外，中石化冠德00934)升1.9%。

內需股：多股表現突出，達利食品(03799)飆升4.1%；統一(00220)升1.1%；旺旺(00151)升1.6%；中糧(00606)升1.2%。乳業股方面，澳優(01717)續彈7.3%；H&H(01112)升2.5%；現代牧業(01117)升1.8%。另外，維他奶(00345)升1.3%。重磅啤酒股上市，青啤(00168)和潤啤(00291)分別升0.2%和0.9%。

焦點股份

百威亞太(01876)：首掛造好，半日收報28.8元，較招股價27元，飆升6.7%，成交額55.95億元居首。

中遠海能(01138)：復牌，半日插21.8%；A股(600026.SH)一字跌停。集團表示，直接全資附屬大連油運已被美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)列入特別指認國民名單。

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