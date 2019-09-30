內地製造業景氣有改善，帶動港股季結日上午先跌後升，半日重上二萬六關。
恒指低開110點，報25844，開市後曾跌168點，報25786，創9月4日以來最低，內地上月官方及財新PMI均勝預期，刺激港股拗腰倒升，最多升135點，見26090點半日高。中午升134點或0.52%，報26088。
國企指數升60點，報10209。
大市半日成交362.81億元。
百威亞太(01876)今早首掛，半日報28.8元，較27元招股價高6.7%，成交居首達55.95億元。
內地製造業景氣有改善，帶動港股季結日上午先跌後升，半日重上二萬六關。
恒指低開110點，報25844，開市後曾跌168點，報25786，創9月4日以來最低，內地上月官方及財新PMI均勝預期，刺激港股拗腰倒升，最多升135點，見26090點半日高。中午升134點或0.52%，報26088。
國企指數升60點，報10209。
大市半日成交362.81億元。
百威亞太(01876)今早首掛，半日報28.8元，較27元招股價高6.7%，成交居首達55.95億元。
|下一篇：
|守護香港聯盟 促校內推譴責暴力教育
|上一篇：
|【新股追蹤】綠新親水膠體:大部分成本可轉嫁客戶