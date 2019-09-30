熱門：

今日 12:16 港股直擊 即巿股評

恒指半日倒升134點 重上二萬六

放大圖片

內地製造業景氣有改善，帶動港股季結日上午先跌後升，半日重上二萬六關。

恒指低開110點，報25844，開市後曾跌168點，報25786，創9月4日以來最低，內地上月官方及財新PMI均勝預期，刺激港股拗腰倒升，最多升135點，見26090點半日高。中午升134點或0.52%，報26088。

國企指數升60點，報10209。

大市半日成交362.81億元。

百威亞太(01876)今早首掛，半日報28.8元，較27元招股價高6.7%，成交居首達55.95億元。

石油股造好，中石化(00386)及華潤置地(01109)均升2.2%，為半日表現最好藍籌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。