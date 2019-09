即巿股評 港股直擊

美國財長努欽(Steven Mnuchin)較早前對《霍士商業網絡》表示,將於10月7日開始的一周內與到訪的中國國務院副總理劉鶴進行貿易談判,也就是中方所稱的第13輪高級別經貿磋商。美國財經頻道CNBC上周五引述消息報道,劉鶴將於10月10日至11日率團訪美;又指劉鶴這次再以「國家主席習近平特使」身份赴會。

今年2月21及22日在華盛頓舉行的中美第7輪高級別貿易談判,劉鶴首次以「習特使」職銜出席,若CNBC消息得到中方確認,反映第13輪貿易磋商或有樂觀進展。

9月25日【搏拳實錄】提到,美國總統特朗普在一個電視直播的外交場合突然問他的財長努欽,為何美方「要求中方押後訪問美國農業州的行程?」,場面相當惹笑尷尬。本欄猜測,從來都是他一個人說了算的侵侵,今後可能會更多介入中美貿易磋商,而侵侵又多次強調與中國國家主席習近平的關係非常良好,中方「被取消」訪問美國農業州而引發市場憂慮(股市下挫)的「小插曲」,壞事或者會變好事。侵侵上周三亦對記者說「中國非常渴望達成貿易協議,而這會比你們想的更快出現」(They want to make a deal very badly…And it could happen sooner than you think.)。

然而,本欄也講過,這場由「關稅人」侵侵發起的中美貿易戰,從去年7月開打以來,雙方經過合共12輪的部長級磋商,但加徵關稅商品的項目數量反而愈來愈多,稅率也愈徵愈高,可見要達成雙方都接受的貿易協議,實在談何容易。中美第13輪高級別貿易磋商,暫不宜寄予太高期望。

港股方面,上周五(27日)是即月期指期權結算,恒指以25954點的逾三星期最低水平收市,老徐的即月25600點和26800點short call,以及25800點short put,結算後淨賺超過1100點期權金,在EJFQ指標「畀膽」坐盤下,總算成功反敗為勝(見9月9日及23日【搏拳實錄】)。今天是9月最後一個交易日,在「十.一」國慶假期前夕,且為10月「搏拳」部署來一個初步分析。

最值得一提的是,恒指10天線剛於上周五跌穿20天線,指數有機會已短線見頂,雖然20天線現仍斜斜奔向右上角,見頂訊號尚待確認。但EJFQ系統顯示,反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,上周三升穿反映強勢股買盤的強勢股指數後,兩個指數的距離愈拉愈闊,代表大市已明顯由沽壓支配。

總括而言,中美第13輪經貿磋商未敢太樂觀、大市及恒指技術走勢開始轉差的情況下,10月港股勢將展步維艱,估計26000至26300點的成交量密集區,已成為恒指超賣反彈的不小阻力。

老徐