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【新股追蹤】國際永勝招股 3939元入場

香港最大型公眾保安服務供應商國際永勝集團(08441)今日起招股，以每股0.32元至0.39元招股，發售2億股，10%公開發售，90%國際配售，集資最多7800萬元。

一手1萬股，入場費3939.31元。

該公司上市集資所得其中45.3%用於擴充保安服務業務；13.4%用於提升設施管理服務的能力；15.5%用於改善營運效率；15.8%用於償還銀行貸款；10%用於一般營運資金。

該公司今日起招股，10月9月截止認購。股份預期10月22日在GEM上市。

南華融資為是次上市的獨家保薦人。

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