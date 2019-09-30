中美緊張局勢再度加劇，港股今日季結低開過百點。
恒指低開110點，報25844，未有跌穿上周五低位(25840)。
國企指數低開59點，報10089。
內地今早公布中國9月製造業PMI回升至49.8，勝預期。
百威亞太(01876)今早上市，開市價27.4元，較27元之招股價高0.4元，市前成交達11.26億元。
騰訊(00700)低開1.6%，報324元。
平保(02318)低開0.4%，報89.45元。
萬洲(00288)高開1%，市前成交有6800萬元。
中美緊張局勢再度加劇，港股今日季結低開過百點。
恒指低開110點，報25844，未有跌穿上周五低位(25840)。
國企指數低開59點，報10089。
內地今早公布中國9月製造業PMI回升至49.8，勝預期。
百威亞太(01876)今早上市，開市價27.4元，較27元之招股價高0.4元，市前成交達11.26億元。
騰訊(00700)低開1.6%，報324元。
平保(02318)低開0.4%，報89.45元。
萬洲(00288)高開1%，市前成交有6800萬元。
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