港股直擊 即巿股評

全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太(01876)今日(9月30日)於主板掛牌，此重磅新股勢成為市場焦點。港交所上周已公布，百威亞太上市當日將容許窩輪發行商同步推出窩輪供投資者選擇，提供短線操作的工具。發行商亦相應部署，首日由5家發行商提供共17隻認購證(Call輪)給投資者買賣。而當中行使價範圍頗廣，由約25元至近48元，值得留意換股比率也有多個選擇(5兌1、10兌1、50兌1)。既然有不少條款選擇，投資者應如何選擇才算精明？投資者在投資這類與正股同步上市的窩輪時要留意什麼呢？

缺乏參考指標 要留意發行商之間定價可能有差距

首先，由於這類股份沒有歷史股價走勢，亦未必有場外期權作參考，因此發行商需依一些假設為產品定價，例如相同行業的其他股份波幅、發行商預期的對沖風險等。在引伸波幅假設上，未必有一致及明確的指標，所以發行商之間的定價有可能有較大的差距。

另外，投資者亦要注意產品上市通告上列出的發行價，是根據相關股份的招股價範圍內某一水平而制定，與股份首日掛牌開始買賣時的水平或已截然不同，所以發行價的參考意義不大。投資者應待發行商在市場上為窩輪開價後的水平始為準，並利用即時的網站工具，根據當時正股水平搜尋合適的條款。

多做比較 選定合理行使價範圍後再以槓桿篩選

投資者應該在窩輪上市後比較發行商的開價水平，才選擇適合自己的產品。跟篩選其他窩輪一樣，投資者同樣應先留意產品的條款，特別是行使價的選擇，由於新股初期的股價可能比較波動，在選擇行使價時要更緊貼市況變化。至於到期日及街貨反而不用太擔心，因為新上市窩輪都最少有6個月期，不會有年期太短的憂慮，而新上市產品的街貨一般會較低。

因此，最重要的步驟是選定行使價範圍(例如價外幅度10%-15%以內)之後，投資者應比較產品的槓桿，選擇當中槓桿較突出的窩輪，正如之前文章提到，相近條款產品的槓桿愈高，代表該產品愈便宜，引伸波幅愈低，由於新股波幅假設沒有明確的參考指標，相近條款產品的報價有可能有較大的差距，投資者宜特別細心比較產品的槓桿以選擇到較具競爭力的產品。

另外，首日掛牌的百威窩輪之中，換股比率有數種選擇(5兌1、10兌1、50兌1)，大部分產品為10兌1，不過投資者如希望產品面值較低及買賣差價較窄，則可考慮換股比率50兌1的產品。

投資者可於發行商網站的窩輪搜尋器(https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi?underlying=1876)，根據當時正股水平搜尋合適的條款。當中高盛將提供3種條款的認購證給投資者選擇，當中可留意11296(行使價30.88元、10兌1)；低面值、貼價選擇則可留意11300(行使價27元、50兌1)；若股價進一步造好，亦可考慮行使價較高的選擇11292(行使價33.88元、10兌1)。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk。

更多輪證推介，請瀏覽〈港股360〉之「輪證360」。