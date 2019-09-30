即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開後走勢反覆，全日波幅176點。恒指收報25954點，跌87點或0.33%，成交金額531.06億元。國指收報10148點，跌63點或0.62%；上證收報2932點，升3點或0.11%。A股走勢優於港股。

恒指呈十連陰走勢，最底跌至25840點，創9月5日以來低位。MACD快慢線負差距增加，走勢轉弱。全日上升股份 701隻，下跌900隻，整體市況偏弱。

由2020年1月1日起，實施15年的煤電聯動機制將終結，改為「基準價+上下浮動」的市場化機制。此後具體電價將由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定。但為降低企業成本，明年暫不上浮，居民、農業等民生範疇用電繼續執行現行目錄電價，確保穩定。這是使電力業市場化的政策，料有助電力行業逐步提高效率，改善行業健康發展水平。但短線而言，電企盈利或會受壓，使股價波動，注意市場風險。

報道引述消息人士指出，美國當局正討論限制美國投資中國企業，包括考慮將在美國上市的中國公司除牌；消息令投資者擔心中美貿易緊張關係進一步轉差，利淡美股三大指數。不過，美國財政部發言人Monica Crowley隨後在一封電子郵件聲明中表示：「政府目前並未考慮阻止中國公司在美國證券交易所上市。」，有望略為紓緩市場氣氛，但同時也打破了港交所(00388)吸引中概股來港市上的美夢。

今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌 ，料恒指走勢向淡，支持參考為9月4日低位25675.16點。另，中國將於9時公布9月官方製造業PMI等數字，料添變數。

個股

達利食品(03799)的主要業務為中國領先的品牌食品及飲料公司，擁有豐富、多品牌的產品組合，專注於高增長的產品類別。集團主要從事於中國製造及銷售食品及飲料。

集團在2019年中期收入同比增長1.0%至人民幣111.3億元，其中食品分部的收入同比增長1.6%，飲料分部收入同比下滑1.3%。實現毛利人民幣45.6億元，同比增長5.1%；食品與飲料分部的毛利分別為人民幣19.2億元與人民幣26.2億元，同比分別增長7.7%和3.4%。集團整體毛利率為41.0%，比去年同期上升1.6個百分點；其中食品業務毛利率為37.1%，比去年同期增長2.1個百分點。飲料業務的毛利率為50.0%，比去年同期上升2.3個百分點。期內銷售費用佔收入的比例為18.2%，比去年同期提升1.6個百分點。淨利潤同比增長5.3%至人民幣20.7億元，淨利潤率為18.6%，比去年同期增長0.7個百分點。

集團現價市盈率15.044倍，周息率 3.441%。股份上日收報 4.65元，上望 5.56元，止損設於 4.352元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師