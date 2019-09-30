港股直擊 即巿股評

中美緊張局勢再度加劇，或拖累港股今日季結日低開逾兩百點，見近四星期低位，內地十一國慶長期在即，料大市成交偏靜。

上周五美股三大指數先升後跌，跌至三周低點。道指收市報26820點，跌70點或0.26%。標普500指數收市報2961點，跌15點或0.53%；納指收報7939點，跌91點或1.13%。

外電及外國媒體均引述消息人士稱，特朗普政府正討論如何限制美國資金到中國投資，考慮的選項包括要求在美國上市的中國公司除牌、限制美國政府退休基金買入中資股，以及研究限制美國公司管理的國際指數、中國成分股的數量。消息拖累在美上市中概股應聲重挫，阿里巴巴插逾5%，人民幣滙幣下挫。

報道稱，美國總統特朗普對今次的討論開了綠燈，而目前的討論處於初步階段，仍未有任何決定。美國財政部隨後表示當前沒有計劃阻止中國公司在美國上市。

那邊廂，中國商務部表示，劉鶴將率團在10月7日之後赴美經貿磋商。另據國務院金融穩定發展委員會的會議概要，要進一步擴大金融業高水平雙向開放，鼓勵境外金融機構和資金進入境內金融市場。

中國今天公布9月份製造業PMI，官方製造業PMI料保持在50以下，徘徊於8 月份的49.5附近。這將表明製造業繼續萎縮。

人民銀行發布三季度政策例會聲明稱，經濟下行壓力加大， 外部不確定不穩定因素增多，將加大逆周期調節力度，促進實際利率明顯降低。

ADR港股比例指數報25733，較上周五恒指收市低220點或0.86%。10月份恒指夜期收報25669點，跌319點，低水286點。恒指上周五收報25954點，跌87點或0.3%，恒指全周挫480點或1.8%；連跌兩周累挫1397點或5.1%。

焦點股份

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876)將於今日掛牌，據耀才暗盤交易中心資料顯示，百威亞太暗盤收報27.2元，較招股價27元，升0.2元或0.74%。一手100股，未計手續費，賬面賺20元。

另外，馬來西亞土木及結構工程承包商TBK & Sons Holdings(01960)，以及香港本土券商力高企業融資(Lego Corporate Finance)母公司LFG投資控股(03938)亦於今日首掛。

《泰晤士報》報道，復星旅遊文化(01992)正在討論競購Thomas Cook 的品牌名稱和部分剩餘資產。另外，摩根士丹利將復星國際(00656)評級下調至「與大市同步」，目標價11元。作為復星旅文大股東的復星國際於上周五發出公告，指出截至今年6月底，集團持有Thomas Cook約18.6%的權益。