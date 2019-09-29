即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普再度以被他視為「政績」的美股作要挾，對抗彈劾危機，他在Twitter警告，倘若眾議院民主黨繼續推進「通烏案」調查，美股就會崩盤，經濟將很可能急墜。三大指數周四(26日)因而受累，分別回落0.24%至0.58%。

特朗普全力於2020年大選中爭勝，卻爆出在通電話時向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求調查民主黨拜登父子，藉此打擊極可能在選戰中與他對決的拜登。由於「通烏案」醜聞不利爭取連任，特朗普除了推文還擊，更重施故伎，搬出中美貿易談判有進展的消息，期望轉移公眾視線。

白宮經濟顧問庫德洛隨即「放風」，相信中國或很快與美國達成貿易協議。此外，商務部長羅斯確認兩國新一輪高級別經貿磋商於10月10日至11日在華盛頓進行。

中美談判有期，無疑釋放正面訊號，但貿易談判畢竟已蹉跎了年餘，市場早悉特朗普態度反覆，對「利好消息」的敏感度大大下降，不知總統會否再次「變臉」，結果相關消息無助刺激美股。投資者近期部署其實相當謹慎，資金紛紛流向防守板塊。

附【圖】所見，標普500資訊科技股指數對標普500公用股指數比率(「比率」)與標普500指數近一年大部分時間亦步亦趨，反映若標指造好，風險較高的資訊科技股往往能跑贏公用股。

此外，「比率」的走勢同時領先大市。標指在6月初見底反彈，攀至2019年7月26日歷史新高3027點期間，「比率」由低位4.1634輾轉上揚，且早於7月24日在4.779登頂。同樣情況曾在今年第二季出現，「比率」4月下旬率先觸頂，標指要到5月1日才見該次升浪高位2954點。

標指上周四(19日)與紀錄高位擦身而過，迄今仍在3000點關爭持，距離峰值不足1.7%；惟「比率」於9月初已乏力再上，意味資金對本輪升勢存有戒心，寧願選擇防守性較強的公用股，也不願鋌而走險流入相對「高Beta」的資訊科技股。公用股最近跑贏資訊科技股，使「比率」顯著向下，恐會拖標指「後腿」。

另一邊廂，標指中線市寬(股價高於50比率)亦反映市底較弱。中線市寬自9月18日從75.6%掉頭下滑，失守70%，跌至68.25%；比起標指7月創新高前中線市寬曾見85.66%，明顯遜色。根據往績，標指徘徊3000點時，中線市寬多數在80%水平上落；反之，今次標普再度衝關，中線市寬卻「底氣不足」，肯定是一項利淡因素。

中美貿易談判前景難測，究竟於高位爭持的標指會否一如既往追隨「比率」而下跌？相信要視乎特朗普的「通烏案」怎樣發酵，惟即使展開彈劾，估計美股也未致像他預言般「崩盤」。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容