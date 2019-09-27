今日 20:44
重要通告
港股直擊
中國環境資源(01130)公布，截至今年6月底止，全年虧損1.22億元，去年同期虧損1.6億元；每股虧損6仙，不派末期息。
期內，收益1.19億元，按年下跌43.76%。
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