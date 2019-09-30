即巿股評 港股直擊

丘鈦科技(01478)從事設計、研發、生產和銷售中高端攝像頭模組、指紋識別模組，目前五大客戶依次為Vivo、華為、OPPO、小米(1810)和華勤。消費者對智能手機的攝像功能要求提高，相機質素及光學變焦等功能需求提升，鏡頭設備進入升級週期，集團主打生產1000萬像素以上的中高端鏡頭模組，目前三、四鏡頭將成為市場主流，由於平均售價較普通鏡頭高，丘鈦可望從中受惠。

集團上半年表現出色，截至6月底止的中期業績扭虧為盈，純利為1.81億元人民幣，而去年同期則虧損0.51億元人民幣。受惠於鏡頭模組銷售數量大幅增加，以及指紋識別模組產品結構改善，營業額上升57.8%至50.6億元人民幣。

同期毛利率增加7個百分點至8.2%，主因集團積極擴大銷售規模，攝像頭模組產能利用率較佳，有助降低邊際成本；雖然指紋識別模組銷售數量下跌16.6%，但產品結構明顯改善，屏下指紋識別模組佔指紋識別模組銷售比重達51%，提升產品毛利率。另集團推進生產自動化升級見成效，人工成本亦有所優化。

丘鈦積極投入新技術、新廠房及自動化設備，將於內地擴大產能，昆山三期廠房於第三季量產，料今年底攝像頭模組產能擴大至每月5000萬件；另印度首期廠房資本開支約2億元人民幣，目前已開始試產，並預期第四季投產，預期每月攝影頭模組產能300萬件。隨著手機趨向採用更多鏡頭，丘鈦已上調全年攝像頭模組出貨量指引，由原先的增長30%，上調至增長不低於50%。

進入行業傳統旺季

全球經濟發展面對挑戰，國際貿易糾紛持續升溫，影響重要經濟體的增長速度，亦對電子消費品行業帶來沖擊。不過，該股股價已累跌不少，現水平已反映相關不利因素；配合上半年業績轉佳，而下半年是智能手機業的傳統旺季，隨著高規格產品佔比提升，年內產品單價及盈利表現更趨樂觀。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期丘鈦科技2019、2020及2021年每股盈利為0.332、0.436及0.487元人民幣，給予12個月目標價9.60港元，相當於今年預測市盈率24.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理