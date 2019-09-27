港股直擊 即巿股評

美國第二季商業投資創三年半低，隔晚美股低收，加上內地上月規模以上工業企業實現利潤跌2%，港股期結日反覆低收。

恒指低開63點，開市後曾插201點，見25840點，創9月4日以來、逾三周低，之後A股拗腰，上午跌幅曾縮至33點，中午跌78點。午後曾僅跌24點，見26017點全日高，不過兩萬六水平阻力大，反覆偏軟，曾復挫過百點。恒指收報25954點，跌87點或0.3%。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例44%。

總結全周，恒指挫480點或1.8%；連跌兩周累挫1397點或5.1%。

國企指數報10148點，跌63點或0.6%。國指兩周累挫538點或5%。

大市成交額531.06億元，創今年2月4日(半日市)以來新低。滬深兩市「港股通」今起暫停，至10月8日始恢復。至於北向的滬深股通下周一(30日)亦可交易，周二(10月1日)起暫停，同樣至10月8日始恢復。

9月期指今日結算，10月期指收市跌36點，報25988點，高水33點。

A股表現反覆，滬指收市升0.11%；深成指彈0.89%。內地8月規模以上工業企業實現利潤總額5177.9億元人民幣，按年下跌2%，重回負值。

美國道指期貨最新升56點，報26948。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；國壽(02628)跌0.4%，錄十連跌；建行(00939)跌0.7%；友邦(01299)跌0.5%；中海油(00883)跌2%，為今日表現最差藍籌；瑞聲(02018)跌1.7%，全周累挫9%為藍籌跌幅王。相反，恒隆地產(00101)升1.6%；九倉置業(01997)升1.2%；創科(00669)升3.1%；恒生(00011)升0.8%。

焦點板塊

內需股：個別內需股逆市升，美團(03690)升1.7%；安踏(02020)升1.1%；青啤(00168)升0.9%；蒙牛(02319)升1.2%；蒙牛旗下雅士利(01230)乾飆8.5%；中國食品(00506)升2.1%；頤海(01579)、中糧控股(00606)、雨潤(01068)和日清食品(01475)升逾1%。此外，昨日急跌的澳優(01717)計劃回購，同時料第三季銷售增逾三成，股價反彈後回順，收市升2.9%。

煤炭電力股：內地取消煤電價格聯動機制，將標桿上網電價機制改為「基準價+上下浮動」的市場化機制，煤炭及電力股齊受壓，神華(01088)跌1.3%；中煤(01898)跌1.6%；兗煤(01171)跌1.7%。火電股方面，華能(00902)跌3.3%；大唐發電(00991)跌1.9%；中國電力(02380)跌1.2%；華電(01071)跌1%；潤電(00836)挫4.4%。

汽車股：內地統計局指，今年首8個月汽車業利潤按年跌19%，降幅比首7月收窄4.2個百分點，汽車股先低後喘穩。吉利(00175)獲中銀國際改叫買，彈升3.6%；廣汽(02238)升0.3%；北汽(01958)升0.2%；長汽(02333)跌0.9%；華晨(01114)跌0.1%；東風(00489)跌1.3%。

醫藥股：今日復走軟，石藥(01093)跌1%；中生製藥(01177)跌0.2%；藥明生物(02269)跌1.5%；國藥(01099)創逾5年低，收市挫3.5%；四環醫藥(00460)挫3.3%；金斯瑞(01548)挫2.2%。

焦點股份

中航國際控股(00161)：今早炒高，曾見7.08元逾一年半高，之後中途停牌。停牌前升12.4%，報6.97元，成交額5280萬元。集團停牌待發收購及合併內幕消息。

豐盛控股(00607)：昨日回購2367萬股，今日強彈，曾飆45%，收市升28.6%，成交近億元。同系密迪斯肌(08307)乾飆54.3%；中國高速傳動(00658)飆12.2%；卓爾智聯(02098)升2.2%；衍生集團(06893)挫7%。

細股：多隻股份續波動，達芙妮(00210)午後於一年半高位跳水，曾瀉41 %，收市挫36.8%，成交額2.29億元；滬光國際(00770)乾瀉53.6%。相反，永勤集團(08275)乾升57.3%；瑞鑫國際(00724)曾乾飆逾倍，收市升42.9%。

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