即巿股評 港股直擊

今日成交創今年2月4日年三十半日市以來最低，內地國慶長假前大市水靜鵝飛。幸好今日愛股中國聯塑(02128)又回勇，否則真係悶死。

那就即管講一隻超悶弱勢股。記得有網友在本周三在收市後EJMARKET節目問中遠海運國際(00517)估值如何，是否值得買入長揸。我其實近期一直有留意此股，算是中遠系中最弱勢股份，亦是目前技術最超賣的10億以上市值股份，周線RSI(14)只有16，日線14天RSI昨日收市跌至11.6，股價低見1.99元，近十年半新低。

中遠國際在港上市已27年，初期是主打地產業務，之後逐漸退出，出售持有遠洋地產(現稱遠洋集團(03377)的全部股份。目前集中從事船舶貿易代理服務、船舶保險顧問服務、船舶設備及備件供應、塗料生產和銷售，近三年業績尚算平穩，不過毛利率甚低，去年只有5.9%，股本回報率只有3.6%，唯一賣點仍然是大折讓，近三年一直保持約0.4倍市賬率，擁淨現金61億元，故不時有分析估計公司頗有機會被私有化。

公司中期純利1.5億港元，同比跌18.5%，但中期息卻增加四成至0.07港元，已除息。全年續派高息機會仍大，往績息率8厘，以一家逾30億市值，背靠國資委的老牌股來說，出事機會甚低。既然讀者也看中，唔介意輸機會成本肯放長雙眼睇，我不會反對現價收集等運到。今日收報2.01元，升1仙，成交126萬股，是本周第二大成交日。

羅崇博 (杜比)