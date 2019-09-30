即巿股評 港股直擊

讀者Joyce問:「錦欣生殖(01951)未買，想問估值貴不貴，前景如何？可長揸嗎？」(周五收報11.66元，跌1%)

林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資策略總監

「錦欣生殖估值十分昂貴，市盈率(PE)約200倍，而估值高是出於兩個原因。第一，該公司從事的行業是生育相關，由於內地市場對此需求大，故該股前景獲看好；第二，錦欣生殖業績交到功課，今年中期收入上升四成、盈利更大升七成。由於其盈利增長動力高，故即使估值高昂，市場對其依然受落。不過，由於錦欣生殖業務上暫無新消息，故以現價追入並不合理，投資者應待技術性調整出現，股價回落至10元附近水平才買入。10元左右是以錦欣生殖歷史高低位計，黃金比率回落約五成之水平，亦是該股股價9月份出現大陽燭突破的所在位置。同時，錦欣生殖下半年業績表現亦要留意，倘屆時全年業績走樣，高估值不再，便應走貨。」

聶振邦(聶Sir) 證監會持牌人

「此乃半新股，上市僅約三個月，上市價為8.54元，相對9月26日收報11.82元已高逾38%，所以現時進場一定要承受下行風險。截至今年6月底，每股資產淨值折合為3.0746港元，即現時市賬率為3.84倍，較理想於3.50倍或以下，即對應股價為10.76元或以下才進場為佳。至於業務前景，隨著國內不育問題漸見增加，人工生育服務的需求甚殷，擁有很大的中長線商機。」

羅崇博 信報首席分析員

「內地中產對人工受孕愈來愈接受，輔助生殖服務(ARS)具增長題材，錦欣生殖去年在ARS市場中排名第三，市場份額約3.1%，可見私營的行業門檻雖然較高，但面對的市場競爭也不少。集團收購美國的HRC Fertility，按2017年為前往美國治療的中國出境ARS患者提供的IVF治療周期計，HRC在美國所有ARS機構中排名第一，此為估值另一『加分位』。錦欣生殖憑其在港股的稀缺性，加上納入港股通範圍，開始受到北水及大行留意，市場預測今年錦欣生殖純利增長逾倍，每股盈利0.22元人民幣，預測市盈率約48倍，不過料明年增幅放緩，未來增長要視乎併購質素，股價過去近兩個月升幅達三成六，高見12.68元，高於瑞信於8月上旬給予的12.25元目標價，建議先小注部署，或候在11元水平收集，投資者必須明白增長股伴隨的風險亦較大，目前未敢說此股具長線投資價值。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。