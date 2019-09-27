即巿股評 港股直擊

今日分析股份是H&H國際控股(01112)，集團於今年3月28日開市前發佈2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約8.43億元(人民幣‧同下)，較2017年同期約9.33億元，倒退9.62%，而實際金額是過去五年 (2014至2018) 之中第三高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團構成一定程度負面影響。至於截至今年6月底資產淨值約52.37億元，而截至今年8月底已發行股數約6.42億股，計出每股淨值折合為9.0019港元，相對今年9月23日收報33.95元，市賬率為3.77倍，高於1.00倍理應反映現價偏高。

市賬率及市盈率分析

然而，參考過去三年 (2016至2018年) 之每年市賬率介乎2.46至7.48倍，平均值為4.86倍，高於現時的3.77倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為9.0019元，得出每股合理值為43.75元，較33.95元之潛在升幅為28.87%。至於從今年6月底倒數12個月，股東應佔溢利約11.72億元人民幣，相對現時已發行股數，每股盈利折合為2.0145港元，對比33.95元之市盈率為16.85倍，參考過去三年之每年市盈率介乎9.00及42.92倍，平均值為22.55倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為45.40元，較33.95元之潛在升幅為33.73%。

三重估值計出合理值

再者，集團於2015至2017年未嘗宣佈派發股息，2018年則派發末期股息0.48港元，對比現價33.95元，股息率為1.41%。2018年之每年股息率平均值為1.03%，相對上述每股股息，計出每股合理值為46.60元，較33.95元之潛在升幅為37.26%。綜合上述三種分析，每股合理值為43.75至46.60元，平均值為45.25元，筆者認為集團的每股合理值不少於此價，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅不少於33%，連同股息率超過1厘，預期一年回報率超過34%。

淺談業務之五大範疇

集團有以下業務分部：

1) 嬰幼兒配方奶粉：生產適合七歲以下兒童的嬰幼兒配方奶粉，及適合孕婦及哺乳母親的配方奶粉；

2) 成人營養品和護理用品：生產供成人使用的維他命、保健品、護膚品及運動營養產品；

3) 益生菌：生產適合嬰幼兒、兒童及孕婦的袋裝、膠囊及片劑形式的益生菌；

4) 乾製嬰幼兒食品及營養補充劑：生產由天然食品製成的適合嬰幼兒及幼童的乾製嬰幼兒食品，以及適合兒童、孕婦及哺乳母親的微囊乳鈣咀嚼片；及

5) 嬰幼兒護理用品：生產嬰幼兒及兒童護理用品，包括嬰幼兒紙尿褲及盥洗套裝，以及哺乳母親的個人護理用品，如防溢乳墊。

下半年展望積極正面

於2019年中期報告顯示展望，管理層表示2019年下半年集團預計會出現類似程度的宏觀波動及市場不明朗因素，可能會影響本集團經營所在許多主要市場的消費者信心。儘管前景不利，本集團仍將致力保持正面收入增長及穩健利潤。本集團將繼續實施「高端優質、驗證有效、令人嚮往及廣泛參與」(PPAE) 經營模式，於全球範圍正面傳達品牌形象，並將進一步分享及借助其分銷網絡及品牌資產，以提升品牌在不同市場的知名度。從以上描述，管理層對業務前景有信心，並可留意今年上半年溢利增長超過85%，反映現時市盈率為16.85倍顯然偏低，暗示股價有上升空間。

自今年2月28日高見52.50元 (暫為2019年高位) 後，便見股價反覆向下，至8月27日最低收報32.20元，高位回落超過38%。以現價33.95元與32.20元比較，只差僅約5%，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於30.00元或以下買入；保守者則可於27.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為45.00至47.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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