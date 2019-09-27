港股直擊 即巿股評

美國第二季商業投資創三年半低，隔晚美股低收，加上內地上月規模以上工業企業實現利潤跌2%，港股期結日上午反覆偏軟。

恒指低開63點，開市後曾插201點，見25840點，創9月4日以來、逾三周低，之後A股拗腰，恒指跌幅曾縮至33點，見26008點半日高，不過兩萬六水平阻力大，反覆偏軟。恒指中午收報25963點，跌78點或0.3%，大市成交額283.24億元。

國企指數報10156點，跌55點或0.5%。

A股表現反覆，滬指跌不足1點；深成指彈0.73%。內地8月規模以上工業企業實現利潤總額5177.9億元人民幣，按年下跌2%，重回負值。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.7%；建行(00939)跌0.8%；友邦(01299)跌0.5%；中海油(00883)跌1.6%。相反，恒隆地產(00101)升0.6%；九倉置業(01997)升0.8%；創科(00669)升2.2%；恒生(00011)升0.9%。

焦點板塊

內需股：百威亞太(01876)將在下周一掛牌，啤酒股逆市向好，青啤(00168)升1.2%；潤啤(00291)升0.7%。個別內需股也逆市升，美團(03690)升0.4%；安踏(02020)漲0.2%；蒙牛(02319)升1.4%；旗下雅士利(01230)乾飆8.5%；周黑鴨(01458)、頤海(01579)和中糧肉食(01610)升逾1%。此外，澳優(01717)計劃回購，同時料第三季銷售增逾三成，股價反彈5.8%。

汽車股：內地統計局指，今年首8個月汽車業利潤按年跌19%，降幅比首7月收窄4.2個百分點，汽車股先低後喘穩。吉利(00175)升3.5%；廣汽(02238)升0.7%；比亞迪(01211)升0.1%；長城汽車(02333)跌0.9%；華晨(01114)走低0.6%；北汽(01958)跌0.8%；東風(00489)跌1.7%。

煤炭電力股：內地取消煤電價格聯動機制，將標桿上網電價機制改為「基準價+上下浮動」的市場化機制，煤炭及電力股齊受壓，神華(01088)跌1.6%；中煤(01898)降1.9%；兗煤(01171)跌1.2%。火電股方面，華能(00902)跌2.8%；大唐發電(00991)跌1.2%；中國電力(02380)跌0.6%；華電(01071)挫2%；潤電(00836)挫2.6%。

焦點股份

雅生活(03319)：昨日復牌飆逾8%，今早股價再創新高，高見18.78元，半日升3.6%，暫錄四連升。

中航國際控股(00161)：今早炒高，曾升14.2%，見7.08元逾一年半高，之後中途停牌。停牌前升12.4%，報6.97元，成交額5280萬元。

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