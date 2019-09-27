即巿股評 港股直擊

隔晚美股見腳軟，不過回調幅度唔算大，市場關注侵侵會否被彈劾，阿Man個人覺得從表面證據睇，侵侵今次所面對嘅所謂「通烏」醜聞，相對之前嘅「通俄門」事件都只件碎料，皆因從白宮公布嘅通話紀錄，侵侵雖有建議澤連斯基跟美國司法部合作，調查拜登父子，但未直接提及援助一事，既然唔係斷正，未足以可以啟動彈劾。反而阿Man認為中美貿易談判10月結果，能否達成協議先係影響後市走勢嘅關鍵。

至於港股呢邊主要係受內地8月規模以上工業企業實現利潤跌2%而走軟，早段恒指一度挫逾200點。恒指低開63點，受累內地疲弱數據跌幅曾擴大至201點，見過25840點半日低位，亦係9月4日以嚟超過三星期低位。其後A股拗腰回升，恒指跌幅亦縮窄至33點，高見26008點，可惜二萬六關再一次得而復失。恒指半日收市報25963點，跌78點；國指則跌55點，報收10156點。

既然中美貿易談判先係後市關鍵，但又係咪等於貿易戰有好消息就一天光晒? 阿Man都係有啲戒心，皆因除咗貿易戰因素，市場亦關注美國以至環球經濟衰退風險，家下已有多國央行陸續減息放水，反映經濟下行壓力增加。而地緣政治風險、人民幣疲弱，內地經濟增長放緩，以及香港社會運動等等多項因素，數嚟數去都係負面因素為主，所以又邊可以完全放心。

今日期指結算日，恒指一如所料仍然守住25800呢個重要支持位，只係下周開始係十‧一黃金周，互聯互通南向暫信，北水要至10月8日先回復正常，少咗北水撐場，肯定港股靜上加靜。今日上半場成交額連300億都唔夠，下周二十‧一假期，攞埋星期一就自製一個長周末。若然攞埋下星期三至五三日假，連同今明兩個周末，更可製造高達十日長假，唔少缸邊友已準備外遊，離開魚缸。

講真今日個市真係乏善可陳，重磅股真係無乜好講。值得一提係內地明年取消煤電聯動，改為「基準價+上下浮動」的市場化機制，令相關股份受壓，煤炭股及內地電力股都錄得頗顯著跌幅。港股似乎愈走愈弱，好似一向強勢嘅醫藥股板塊，最近亦受政策影響開始走弱，而大市整體成交薄弱，可見資金冇意入場或逗留。其實自9月13日恒指見完27336點，稍為掂一掂250日線就反覆回落，呢個技術走勢上叫Goodbye Kiss，可以話係走勢上一個死亡之吻。即使呢兩日喺26000點爭持，都唔似係整固反彈格局，反而似抖抖儲一儲力再插水。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)