港股直擊 即巿股評

噚日本來歷時兩個鐘嘅會，結果延長至兩個鐘零35分鐘，去到最後嗰半個鐘都真係開始頂唔順，有少少放空...不過算啦，總算叫做6點鐘前完成。開完個會返出嚟都已經無乜心機再望個市，拿拿聲整埋啲嘢之後就閃人，好歹噚晚都係林鄭首場社區對話呀，「講啲嘢都係咁上下架啦！」其實我反而係想睇會唔會現場觀眾嘅聲音係一面倒，原來都唔係嘅，仲有有一大堆和理非、「是咁的」巴打大哥同埋97年出世嘅前線後生仔，隔住個芒都feel到你哋個鼓熱情。

依家9點57分，噚晚林鄭個對話會今朝早直播台re-run一次，都無乜謂嘅；至於恒指就無re-run到噚日嘅升幅，今日再次下行，開市跌64點，做25977點，26000點再度失守。開市後恒指跌幅有所擴大，暫時恒指最低見25840點，所以下方牛證第一層25900至25999點嘅街貨全數死亡，而呢度有相當於289張期指。果然當技術指標同恒指牛熊證街貨圖出現背馳時，大市最終會選擇殺街貨方向出發。

既然開咗恒指牛熊證街貨圖就睇埋落去啦，依家下方牛證最貼價就係25800至25899點，呢度有相當於685張期，按上文mark底恒指暫時低位25840點計，如果將呢一層街貨拆細，以50點為一層嚟睇嘅話，其實25800至25849點呢層嘅街貨亦都係全數死亡，而呢度有相當於474張期指，換言之呢一層實際上就得返200零張期指街貨喺度。

再望遠少少，比多100點個市，落到25700至25799點呢度有相當於815張期指，係屬於牛證區第二重貨，第一重貨講緊喺25000至25099點，太遠啦；但有呢一層又近又相對多街貨，講緊假設今日個市睇375點嘅話就可以食埋呢層，咁今日total就食到過千期指街貨添。望望月曆，今日除咗我約咗大學時代嘅老師陳望祖食飯之外，原來仲係其指結算日，往往見到呢個日子大家都會default認為期結日會市就會做好啲架啦，粉飾櫥窗嘛，更何況今日一結，就代表第三季完結，第四季即將開始，所以對基金嚟講亦係一個季結。

睇埋恒指日線圖，今日見條歷加通道口已經無之前所講收窄嘅跡象，反而開始橫行，下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙落到嚴重超買嘅水平，如果呢個超賣作技術反彈呢單嘢成事嘅話，再配合埋依家已經見到嘅DMI條ADX由星期三(9月25日)開始回升(代表有力)，再再加埋上方熊證出多啲新貼價貨，仲要多街貨喎，咁對班好友嚟講確實係爽爆。

世事會唔會咁完美？好難講架，不過睇住個市由10點到依家10點25分，都係跌15X點，5分鐘圖見到依家處低位橫行狀態，喺無熊證街貨可以比個理由同方向去開Call/牛證博呢下低位反彈嚟講嘅話，信心實在有啲不足。個市悶到咁，我都係落街買早餐好過啦。

下星期一(30日)就係小妹1.5年一度嘅健康寶寶心臟檢查(1.5年？咁...我拖呀嘛...唔想去呀嘛...咪拖到依家囉...好合理呀~哈哈)，所以全日都會休息一日，各位鬆啲加油！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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