即巿股評 港股直擊 香港財經

恒指自中秋過後連續錄得九支陰燭，頹勢盡現。筆者上周提到，基於滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)尚未跌夠，期指炒家應採取逢彈即short的策略，並以26100點作食胡位。觀乎9月期指於周三跌至25900點，足足較筆者預測跌凸200點。從目前整體走看來，恒指看來仍有下跌空間，惟跌線跌幅已逐步收窄。

從牛熊證分布可見，目前恒指於25700點至25910點集結約10.64億份牛證，相當於2000張期指，殺牛機會不細。如進一步分析，可見牛證重貨區見於25000點至25099點，該水平目前聚集了3.76億份牛證，相當於896張期指。假如牛熊證分布能帶來另類啟示，或可預期恒指是次調整將先試25700點，於該水平覓得支持後，可能先反彈再跌，亦可能一直跌至25000點才見底。至於會是哪一種跌法，則須宏觀因素配合。

香港政治危機升溫

目前困擾大市的問題除了中美貿易戰外，內地經濟情況亦令人堪憂。從中國最新公布的褐皮書顯示，內地第三季經濟為今年以來最差，製造業、房地產及服務領域進一步收縮，其中製造業收益、盈利、產量及銷售價格按季均錄得雙位數跌幅。內憂未止，外患緊至，意圖模仿美國總統特朗普玩個人主意的英國首相約翰遜慘遭滑鐵盧，被英國最高法院裁定要求國會休會決定屬違法。

上述兩個問題未必直接與香港股市有關，反而目前在美國審議的《香港人權與民主法案》，則對香港構成直接衝擊。美國參眾兩院外委會於周四通過上述法案，要求美國總統在法案通過180天內，以及未來至少每年要點名、制裁侵害香港人權的人士。美國國會最快會在10月份表決《香港人權與民主法案》，相信通過的機會相當大。

《香港人權與民主法案》能動用的制裁手段，包括凍結資產，以及令侵害香港人權的人士及其直系親屬無資格取得簽證、入境美國、獲得假釋或享受任何「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)相關福利，而現有的簽證則可能被撤銷。此法案雖然並非針對香港經濟或個別企業，但人權法案出爐後，市場下一步的關注點將會提升至1992年訂立的「美國－香港政策法」(United States-Hong Kong Policy Act)身上。

美國－香港政策法給予香港享有部分特殊待遇，當中包括視香港為有別於中國的「非主權實體」，亦即所謂的獨立關稅區。除此之外，尚包括直接建立雙邊協議、鼓勵美企在港投資及簽證審批待遇等。假如美國進一步修訂香港政策法，不再視香港為有別於中國的地區，那麼香港在貿易、經濟及簽證等各方面均無法享有特殊待遇，屆時香港真的可以提早融入大灣區了。

股價較具防守性

現階段無法預計，假如上述情況逐步落實，香港經濟將會受到多大衝擊，但至少能肯定的是，絕對不會是好消息。目前炒股策略應該以趁低吸納為主調，當中可留意鴻騰(06088)。鴻騰主要業務分為移動設備、通訊基礎設施、電腦及消費性電子、汽車、工業及醫療與智慧家庭及智能配件，上述六大業務分佔上半年總收入35%、23%、18.7%、3.2%、6.5%及13.6%。

截至今年6月底止，鴻騰中期營業額按年增長11.6%至19.2億美元，純利減少5.4%至1.02億美元，每股盈利0.0155美元。鴻騰業務較多元化，不單受惠5G全面應用，更受惠汽車企業加大投資駕駛輔助系統(ADAS)、智慧家庭平台更廣泛應用，以及移動電源、螢幕保護、連接線與耳機等市佔率提升，因此其股價更具防守性。投資者可待鴻騰回調至約3.2元買入，中線目標先試4元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產