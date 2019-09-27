港股直擊 即巿股評

雖然中美對下月貿易談判吹暖風，不過美國第二季商業投資創三年半低，隔晚美股低收。港股於期指結算日或再創逾三周低。

道指收市跌幅79點或0.30%，報26891點；標指回落0.24%，收報2977點；納指跌0.58%，收報8030點。

科技股成市場焦點，美國司法部將對Facebook(fb)等科技巨企展開反壟斷調查，fb收市挫1.47%。電腦儲存產品製造商美光科技(Micron)第四季淨利潤接年挫87%；每股經調整盈利為56美仙，收入按年倒退42.3%至48.7億美元，均差過市場預期，股價市後挫逾半成。另外，外電報道美國政府可能不延長對華為的出口寬限期。

CNBC報道，中美貿易談判將會在10月10日至11日在華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴將為中方代表。另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國近日大手採購美國大豆及豬肉，令他相信中國或很快與美國達成一項貿易協議。中國外長王毅在紐約出席聯合國大會期間表示，中國有意購買更多美國產品，展示對貿易談判的良好意願。

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)終值保持在2%，商業投資按年跌1%，是2015年第四季以來最大跌幅。上周首次申領失業救濟人數增3000人，報21.3萬，多於預期。NAR 8月待完成房屋交易指數升1.6%，遠高於預期。

政局上，眾議院情報委員會公布一份告密文件，指總統特朗普為爭取明年大選得勝，要求烏克蘭調查前副總統拜登，又指有白宮官員試圖封鎖有關告密證據。

紐約期金收市漲0.2%，每盎斯報1515.2美元。紐約期油收挫0.1%，至每桶56.41美元；布蘭特期油漲0.6%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.73元，較本港收市低0.02元；騰訊(00700)ADR收報329.12元，低3.28元；國壽(02628)ADR收報18.18元，低0.02元；中海油(00883)ADR收報12.19元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報3.96元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.6元，低0.02元；中移動(00941)ADR收報63.9元，低0.4元；聯通(00762)ADR收報8.1元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報3.54元，無升跌。

ADR港股比例指數報25914點，較港收市低127點。夜市期指收報25941點，跌81點，較昨日恒指收市低水101點。恒指昨日升96點或0.37%，報26041，料今日續於9月4日以來低位上落。

焦點板塊

內銀股：財政部昨日公布，對《金融企業財務規則》進行修訂，指銀行撥備覆蓋率如超200%以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。大摩發表報告，認為內地監管更重視金融企業會計領域，相信轉變會抵銷原先過於保守的盈利增長指引，料招商銀行(03968)和郵儲銀行(01658)可受惠。

焦點股份

澳優(01717)：昨日急挫，收市後表示，財務及營運狀況保持理想，預期截至9月底止，第三季自家品牌配方奶粉產品的銷售額將按年增加逾三成；並議決不時於公開市場上進行股份購回，初步總代價1億元。另外，該公司獨立審查的第二階段，預期將於下月完成。

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