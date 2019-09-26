即巿股評 港股直擊

大市跌多升少成近日常態，玩正股的散戶亦容易坐艇居多，大市陰乾慢慢跌，成交維持低位水平，來來去去市場就係未見有新錢入場，恒指兩個星期跌近1300點，加上內地A股偏軟，散戶入市意欲更加薄弱，臨近中港兩地假期前例淡。

中電跌足六個月

大市成交低就算有好消息亦未敢急於入市，反而淡市選擇防守性高的股份落手較安全，中電(00002)跌足半年兼跑輸大市已久，早前公布中期業績錄得9億元虧損，但管理層仍派息0.63元較去年同期0.61元為高，反映管理層對下半年仍有信心，及後股價跌穿80元關口後漸見支持，到近日股價明顯優大市。

四成外地業務表現強勁

雖然中電現價息率未及另一隻公用電力股電能(00006)高，息率分別為3.7厘及5.3厘、但電能暫受英國脫歐和英鎊疲弱拖累前景就較複雜，而中電因本港的准許回報率下調影響業績，及其它商譽減值拖累，但佔4成本港以外業務就有較好表現，其中內地業務增長強勁，印度業務市場就預計亦可達三成增長，中電負面消息已拖累長達六個月的下調幅度，相信最壞時刻已過，加上港股陰跌日子情況未改，而現價中電估值合理，低息環境下中電有利吸引資金回流，相信情況亦已開始出現。看藍籌股如過往強勢的友邦(01299)、騰訊(00700)亦只能與大市同步，騰訊回購多日亦未見能帶來太大支持，中電見52周低位後就出現強於大市表現，傳統智慧市淡公用股又能派息穩定的就最能吸引資金泊入。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。