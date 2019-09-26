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【新股追蹤】春城熱力上市後派息比不低於30%

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吉林省春城熱力(01853)明日起至10月17日公開招股，招股期連同公眾假期長達近三周，集資最多2.92億元。

董事長劉長春表示，招股期較長，是因為當中適逢十一黃金周長假期；又透露公司有意回歸A股上市，視乎市場情況，而上市後派息比率將不低於30%。

今次集資所得的5%將用作收購供熱服務公司及供熱服務面積，優先考慮吉林省及中國北方的其他城市。執董兼財務總監徐純剛表示，目前沒有特定的收購對象。

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