港股直擊 即巿股評

港股窄幅回升，恒指高開129點，最多升154點，高見26099點，但A股由升轉跌，午後更一度轉跌27點，低見25917，輕微跌穿昨日低位，刷新9月4日以來低位，尾市回升，最終收市升96點或0.37%，報26041。

北水淨流入增至10.88億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)淨入2.45億元；平保(02318)有1.55億元淨入；郵儲銀行(01658)有1.32億元淨入。相反，招行(03968)淨走增至4.32億元；國壽(02628)有8017萬元淨走；太保(02601)有7062萬元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入1.32億元；中興通訊(00763)有2959萬元淨入。相反，舜宇(02382)有1.78億元淨走；中芯國際(00981)有1.43億元淨走。

其他藍籌股方面，友邦(01299)有7383萬元淨入；神華(01088)有6052萬元淨入；中國生物製藥(01177)有4446萬元淨入；石藥(01093)有371萬元淨入。

中教控股(00839)有近3600萬元淨入。

相反，融創(01918)有1.13億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、招行、騰訊、融創、太保、舜宇、平保、友邦、中芯及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中芯、中興、郵儲行、融創、中教、中生製藥、國壽、騰訊、石藥及神華。