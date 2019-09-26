即巿股評 港股直擊

細股熱哄哄，要留意10月4日生效的的孖展新規，細股的押股倉位要調整，散戶不要太上心，因為舞高一隻細股太容易。

比如壹照明(08222)昨日收市市值僅2210萬元，今日飆升近兩倍，成交1530萬元。昨日收市市值4200萬元的MS concept(08447)今日飆升54.8%，成交更只有53萬元。

同樣道理，大戶調整倉位隨心所欲，前身「大慶乳業」、轉行搞火鍋的龍輝國際(01007)復牌後似模似樣，控股股東月中換CB增持，上周炒至兩毫子樓上，「碰巧」有元祖級細股KOL加持，之後連日洗倉，當中控股股東周二及周三累沽11.2億股，佔比逾17.5%，股價本周連跌四日，累插81.6%。

這種微型股認真就輸。

轉轉話題，認真搵股。Nike早前公布首財季淨利按年升27.3%至14億美元，好過市場預期。

Nike供應鏈的龍頭申洲國際(02313)不用多推介，以上市服飾OEM來講，大中華區別無他選，整個垂直生產鏈基本上可獨力應付。當中2012年成功為Nike研發的Flyknit跑鞋鞋面材料，更是把申洲推上藍籌寶座的一大功臣。走勢上，6月19日的上升裂口頂，即102元水平關鍵，不容有失。

相對地，Nike供應鏈經常計漏低調的互太紡織(01382)。此股遭忽視不無原因，多年一向食老本主打業務一直是布料一項，大客一直是UNIQLO。

互太代表作要數到2000年代早期研發的Heattech，相信大部分讀者都穿過。互太3月底止全年股東應佔溢利8.62億元，按年增長15.83%，當中財年下半年表現差過預期。其中一個原因就是日本「上個冬季不太冷」，影響保暖衣物需求。

當然，互太不是看不到自己弱點，近年積極進軍運動服飾領域，亦表明向內地市場發展。互太目前主要收入來源是越南，廠房在斯里蘭卡和內地，受貿易戰影響細。當然，重心轉移的故仔暫時不用太認真。

單看表現，互太去年毛利率按年升1.8個百分點，至17.3%。全年派息增26.7%，至57仙。EJFQ FA+顯示，預測市盈率8.2倍，行業屬中規中距；預測息率達11.2厘，屬行業第三高。另外，上個月四次回購，本月則於昨日(25日)回購30萬股。

走勢上，月線14RSI報28.78，呈超賣，可睇上月造出的5.03元、近7年低位的水平吸，純博反彈，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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