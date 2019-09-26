港股直擊 即巿股評

中美貿易戰有降温跡象，加上隔晚美股造好，港股上日插335點後，於期指結算前夕，恒指反彈近百點，重上兩萬六關口，國企指數終止連跌八日劣勢。

恒指高開129點，報26075，開市後最多升154點，高見26099點，但A股由升轉跌，港股升幅收窄，午後更一度轉跌27點，低見25917，輕微跌穿昨日低位，刷新9月4日以來低位，但尾市重拾升勢，最終升近百點收市。恒指收市升96點或0.37%，報26041；國企指數全日升43點或0.43%，報10212點，大市成交只有703.25億元，而個股上升及下跌比例各一半。

即月期指明日結算，全日升117點或0.45%，報26022，低水20點，成交12.75萬張。

美國總統特朗普昨晚向傳媒表示，與中國貿易協議可能來得較預期為快，商務部今午例行新聞發布會則稱，中方企業正按照市場化和世貿組織規則，開展美國農產品詢價和採購，並已經成交相當規模的大豆和豬肉。

藍籌股個別發展。滙控(00005)微升0.6%；連跌八日的騰訊(00700)，收市反彈1.2%；港交所(00388)獲港府以股代息增持，收漲1.2%；潤地(01109)揚2.3%，為升幅最大藍籌；友邦(01299)跌0.2%；國壽(02628)跌1%，更錄九連跌；金沙(01928)跌0.7%。

焦點板塊

手機股：憧憬中美貿易戰有望解決，手機股回升。舜宇(02382)漲1.6%；瑞聲(02018)走高1.2%；比亞迪電子(00285)升1.4%；通達(00698)反彈5.3%；富智康(02038)升2.1%。

藥股：昨日表現曳的醫藥股，今日回升，中生製藥(01177)漲1.4%；石藥(01093)升2.3%；歌禮(01672)與三生(01530)各漲2.9%。福森(01652)急彈7.2%；百濟神州(06160)揚4.3%。

金礦白銀相關股：避險需求下降，隔晚金價下跌，一度挫2%，險守1500美元關，銀價更挫逾4%，金礦及白銀相關股下跌。招金(01818)挫4.7%；山東黃金(01787)挫4.2%；紫金(02899)跌1.4%；SPDR金ETF(02840)跌1.8%；中國白銀(00815)插7.1%；旗下金貓銀貓(01815)也降2.1%。

石油相關股：美國原油庫存連升兩周，拖累隔晚油價跌逾1%，石油相關股今日續跌。中石油(00857)跌2%，為包尾藍籌及國指成分股；中海油(00883)跌0.7%；中石化(00386)跌1.1%；中海油服(02883)走低0.3%；中石化油服(01033)挫3.7%。

細價股：表現極分化，麒麟集團(08109)今早一度抽升14%，高見0.65元，創52周新高，之後掉頭大跌，全日插69%；芭迪貝伊(08297)則大跌51.3%；柏榮(08316)大跌32.4%，中能(01096)急挫26.5%；弘海(00065)則大跌26.4%，上述五股更是表現最曳首五位個股。不過，壹照明(08222)爆升1.98倍；恒偉(08219)大漲1.64倍，壹照明與恒偉更是升幅最大首兩隻個股。

焦點股份

澳優乳業(01717)：持續下滑，今早一度大跌14.1%，低見8.69元，創近八個月低位，收市仍插11.6%，更錄六連跌，成交有2億元。

建滔(00148)：上日在市場回購股份，股價一度炒高至21.5元，急揚7.5%，全日仍升5.5%；旗下建滔積層板(01888)也升3.6%。

雅生活(03319)：公司擬入主中民物業，復牌即創新高，全日急升8.4%。

招行(03968)：財政部新規對於撥備覆蓋率超過監管要求兩倍以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，大摩指招行最受惠之一，全日升3.8%，為升幅最大的國指成分股。