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摩通指新世界業績對辦 續看10.5元

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摩通　新世界發展(00017)

評級：增持

目標價：10.5元 (較前收市價10元有5%潛在升幅)

摩通發表報告，認為新世界上財年業績對辦，未來有望受惠農地置換計劃。

報告指出，新世界核心盈利多賺一成，加上派息增加，預計將會出售更多非核心資產，配合尖沙咀K11 MUSEA商場租金收入及大圍站項目推出，資產負債表有望持續優化。

摩通又稱，新世界持有農地多，一旦政府加快農地置換計劃，新世界勢必得益，續予「增持」評級，目標價10.5元不變。

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