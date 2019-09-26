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今日 15:23 港股直擊 即巿股評

港股刷新三周低位後靠穩 中移現沽壓

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港股午後倒跌，暫時最多跌27點，見25917點，稍為跌穿昨日低位，刷新9月4日以來低位，最新靠穩。截至下午約3時12分，恒指報25982點，升37點或0.1%，大市成交額549.25億元。

國企指數報10189點，升20點或0.2%。

A股下挫，滬指收市跌0.89%；深成指挫2.13%。

中移動(00941)低見64.1元，現跌1.1%，已高於昨日全日成交；友邦(01299)跌0.3%。

新世界發展(00017)升幅縮至1.4%。

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