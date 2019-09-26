香港財經 港股直擊 即巿股評

港股近日再度陷入困局，自13日起已錄得八連跌，至今已調整逾1400點，昨日亦已失守26000關口。雖然中美貿易戰似乎又再吹暖風，美國總統特朗普對貿談進展轉趨樂觀，令美股應聲反彈；港股今早亦受貿易戰正面消息而高開過百點，但走勢一直反覆，似乎在26000水平附近上演一場攻防戰。

中美貿易戰固然是市場的關注的重要議題之一，但於紐約召開之聯合國大會亦是近日不容忽視的焦點。美國總統特朗普周二在聯大演說時再度劍指中國，公開批評中國以「發展中國家」自居，無休止地傾銷產品，強制技術轉讓及盜竊知識產權，特朗普的譴責令外界對貿易戰談判結果不敢抱太大期望。

加上美國眾議院將就烏克蘭通電風波上對特朗普展開正式彈劾調查，此舉或將對後市影響更深，始終自特朗普上場後美國政府對中國的態度十分強硬，特朗普的去留將會影響日後美國政府的取態及行事作風，最後的調查結果及來年總統大選將再次為未來的世界格局帶來改變。

對於港股後市走勢，筆者預料仍是以下為主；於內，本港仍然受一連串社會及政治問題纏繞，社會矛盾日益加劇，尚且看今晚特首林鄭月娥與市民對話的結果會否為事請帶來轉機；於外，中東局勢不穩將影響油價，以至全球能源供應及經濟鏈，中美關係反覆趨常態，再加上全球經濟前景存在極大隱憂，多間央行紛紛採寬鬆貨幣政策，在多重利淡因素夾擊下，港股繼續處於低位牛皮局面。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗