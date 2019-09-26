即巿股評 港股直擊

未到10月，今日已令人感到相當不安。

首先是近期暴跌股似乎愈來愈多，之前被沽空機構狙擊的澳優(01717)大成交勁插一成四，惟暫未見有沽空報告跟進；至於筆者近月重點預警的「高危股」雅高控股(03313)，本周上演高台跳水，今日再插一成八，已較9月中高位累瀉七成！從事金融服務的創板股麒麟集團(08109)，股價今早創逾兩年高位後倒瀉七成，執筆時成交金額達7700萬元，較只有4766萬元之市值高出逾六成。

證監會將於下周五(10月4日)實施券商孖展借貸新指引，業界早已視為洪水猛獸，屆時業界對處理股票抵押的貸款將會更加小心。今日友欄《盤房來料》亦提到有關情況，話近排已見唔少股仔出現單日急跌逾五成嘅場面，估計呢啲case陸續有嚟。總之大家坐穩車，唔好亂買嘢啦！

另外，今日A股禽蓄板塊出現小股災，豬肉概念股在大成交下急跌。其實內地豬肉股今年2月中開始大幅炒高，至今估值相當嚇人，經營畜禽飼料產銷的正邦科技(002157.SZ)及牧原股份((002714.SZ)動態市盈率達300倍以上。獲不少外資大行看好的溫氏股份(300498.SZ)估值已算較低，但亦超過40倍。

相比之下，本港豬肉股估值明顯較低，之前看好的中糧肉食(01610)今年有望明顯轉虧為盈，預測PE僅13倍多，2020年PE更降至5.5倍。股價較早前衝高至2.8元後回落，最新似乎仲要跌凸，由賺變蝕相當無癮，惟有先行止蝕，技術上50周線2.22元是重要支持。

至於EJFQ大市指標，弱勢股指數剛升穿強勢股指數，出現利淡交叉訊號，無謂拗頸，一於10月做好防震措施，有貨先沽出，離場觀望。

羅崇博 (杜比)