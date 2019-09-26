即巿股評 港股直擊

侵侵放風中美貿易談判好可以達成協議，而美國財長亦表示約咗中國副總理劉鶴，喺10月7 日進行新一輪談判，消息刺激隔晚美股做好，港股亦隨外國反彈，可惜一個弱底市彈力實在不足，恒指喺二萬六關爭持。

恒指高開129點，報26075點後，最叻都係升過154點，見半日高位26099點，其後升幅收窄至35點，見25980點半日低位。恒指中午報收25985點，升40點；國指則報收10192點，升24點。咁嘅反彈力度實在令人失望，半日成交額只有362億元，可見缸邊友都唔多願入場。

藍籌重磅股個別發展，連日回購嘅騰訊(00700)跌足八個交易日後終見反彈，不過家陣股價都只回升至330元水平，弱勢依然未改。其實騰訊舵手馬化騰講到要退落嚟，理論上係唔會點影響公司正常運作，不過一間公司無咗靈魂，而又未知其後嘅管治班子如何，難免令投資者對其打咗個折扣。至於獲政府以股代息增持嘅港交所(00388)，但港交所會否因此大翻身，阿Man對此係覺得呢個以股代息嘅增持，實在唔代表嘅乜，反而有傳聞指港交所搵咗投行做軍師，執意敵意收購倫交所，呢個發展先係左右其股價走勢更重要因素。純睇技術走勢，港交所連跌多日至接近220元附近，點都有啲支持而會作出技術反彈，不過睇埋周線圖明顯出咗三隻烏鴉利淡訊號，後市走勢當然唔樂觀。

今日半日升幅最大藍籌股係新世界發展(00017)，集團噚日宣布全年基本溢利增加一成嘅同時，宣布捐出300萬平方呎農地建屋，股價半日升3.4%。其實發展農地嘅過程係漫長兼會遇上多種問題，唔係你話捐塊地出嚟，咁就可以拿拿臨起番一萬幾千個單位咁容易。只係較早前已有政黨建議政府透過引用《收回土地條例》向地主佬開刀收地，以趕快增加房屋供應，話唔定新世界諗住反正遲早都受呢條例影響，要嘔番部分農地出嚟，倒不如自己先發制人，捐出百萬呢農地，有型得嚟仲攞埋個光環。先勿論新世界呢吓動作對公司盈利實際上有冇幫助，但喺公司形象方便，當然搶倒分，股價上升都算反映咗管理層溢價。

侵侵一句就令市場憧憬中美貿易戰有望短期內解決，之前受貿戰影響嘅手設股，當然乘機落鑊。不過呢個板塊呢期都斷斷續續咁炒下停下，轉個頭中美又唔啱傾，風向隨時變，總之都係參與炒作要轉身快，自己執生。

明日期指結算，阿Man相信指數呢兩日跌穿25800點支持機會唔大，暫時都係較為牛皮，不過10月可以話危機四伏，除咗米字旗國要面對脫歐死線，仲有中美貿易談判咪以為坐定笠六，再加埋美國國會已受理香港民主與人權法案，將會喺下月進行表決，七國咁亂，暫時都係保守啲好。值得一提係有關港股孖展信貸收緊措施將會喺下月4日正式實行，呢排已見唔少股仔出現單日急跌逾五成嘅場面，估計呢啲case陸續有嚟。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)