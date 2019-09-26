港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普稱與中國貿易談判達成協議或較預期為快，隔晚美股上揚，但A股今早高開低走，累港股曾彈過百點後升幅大縮，而半日波幅僅118點。

恒指高開129點，報26075，開市後最多升154點，高見26099點，但A股由升轉跌，港股升幅縮至僅35點，低見25980點。最終恒指半日報25985點，升40點或0.16%；國企指數報10192點，升24點或0.24%；大市半日成交額只有362.6億元。

上證指數今早曾升0.5%，之後掉頭向下，半日挫0.7%，深成指更倒挫2%。

藍籌股個別發展。滙控(00005)微升0.3%；連跌八日的騰訊(00700)，中午反彈0.7%；工行(01398)升0.6%；港交所(00388)獲港府以股代息增持，中午升1%；新世界(00017)全年基本溢利增一成，同時宣布捐出300萬平方呎農地建屋，半日揚3.4%，為升幅最大藍籌；友邦(01299)跌0.3%；國壽(02628)跌1%，暫錄九連跌；金沙(01928)跌0.1%；銀娛(00027)跌0.7%。

焦點板塊

手機股：憧憬中美貿易戰有望解決，手機股回升。舜宇(02382)漲0.9%；瑞聲(02018)走高0.36%；比亞迪電子(00285)升1.2%；通達(00698)升3.5%；富智康(02038)升1%。

金礦白銀相關股：避險需求下降，隔晚金價下跌，一度挫2%，險守1500美元關，銀價更挫逾4%，金礦及白銀相關股下跌。招金(01818)挫4.5%；山東黃金(01787)挫3.7%；紫金(02899)跌0.7%；SPDR金ETF(02840)跌1.6%；中國白銀(00815)瀉5.4%；旗下金貓銀貓(01815)也插5.2%。

石油相關股：美國原油庫存連升兩周，拖累隔晚油價跌逾1%，石油相關股今早續跌。中石油(00857)跌2%，為包尾藍籌及國指成分股；中海油(00883)跌1.5%；中石化(00386)跌1.1%；中海油服(02883)跌1.4%；中石化油服(01033)降2.4%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：持續下滑，今早一度大跌14.1%，低見8.69元，創近八個月低位，半日仍插9.5%，暫錄六連跌，成交有1.2億元。

建滔(00148)：上日在市場回購股份，股價今早炒高，曾抽高至21.5元，急揚7.5%，半日仍升4.5%；旗下建滔積層板(01888)也升3.8%。

雅生活(03319)，公司擬入主中民物業，復牌即創新高，半日急升7.6%。