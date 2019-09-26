港股直擊 即巿股評

噚日隻恒指熊(56316)即開即食，都叫做有1X%賺幅。走完一轉之後貪心鬼心思思想走多轉，但見時間關係，有九成九機會要過夜，朕都真係唔太鍾意；更重要嘅係見到恒指5分鐘圖，條SlowSTC(14,3)喺收市前半個鐘都處於超賣同中軸之間上落，對於入熊證，仲要過夜嚟講絕對唔係一個靚位，所以索性收工就算。

今朝開電視睇新聞，順便睇埋右下角報亞股嘅數，見到日經升過百點，估計今朝恒指都未必會點走樣，應該上得返26000點樓上。最後喺巴士返公司路程中，開app睇恒指升130點，開市報26075點。依家9點56分，恒指暫時最高見過26099點，現價報26061點，升116點。

日線圖上見恒指仍處於保歷加下降通道，按中軸(26482點)同底部(25472點)嘅中間位25977點嚟量度嘅話，以頭先mark恒指嗰口價(即26016點)計，兩者只係相差39點；而事實上本身成條保歷加通道愈嚟愈窄，事關你見到保歷加通道口都慢慢收窄中，反映後市再走動嘅空間會相對較細。

更令人alert嘅一件事就係，日線圖上SlowSTC(14,3)%K線低位升穿%D線，同步連14RSI都翹返個頭上去，明白今日一小彈但見下方呢兩隻技術指標轉勢，係未有足夠嘅信心去令人信服，但似乎好似想講：好啦，唔好Put住啦，Put夠啦，個市要抖一抖啦。

不過，喺恒指牛熊證街貨圖上又唔係咁講，下方牛證最貼價係25900至25999點，呢度有相當於213張期指，數量唔多但勝在同現價近，若然比多100點向下行，即落到25800至25899點嘅話，呢一層有就相當於836張期指，咁樣兩層加埋都過千張期指架。至於上方熊證最貼價就係26700至26799點，呢度有相當於677張期指，以各自最貼價嘅一層嚟講佢係多，但遠嘛，按依家10點8分恒指做緊26045點計，要上到呢層貼價熊嘅門口講緊要由現價再升多655點先到，要食晒就再比多99點啦。咁辛苦嘅事大戶真係會做咩？

其實過往都出現過街貨同技術分析角力嘅情況，根據過往觀察，通常都係街貨勝，無他嘅，我估對行嚟講，殺街貨比起技術分析「靈驗」更實際；所以用返一個實際情況嚟講，呢啲時候通常都係唔會出手，因為disclaimer都有講「過往業績並不代表將來表現」嘛。

今日下晝要開一個長達兩個鐘咁上下嘅會，所以【輪證下半Part】要暫停一日；明早嘅【輪證贏家】會仍然交稿，如有不便請見諒呀。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家